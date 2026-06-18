Donar sangre para salvar vidas: intensifican las acciones de concientización

Como cada año, el 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha destinada a destacar la importancia de la donación voluntaria y a reconocer el aporte de quienes, mediante este gesto solidario, contribuyen a salvar vidas. En esta oportunidad, la celebración se desarrolló bajo el lema "Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas", una consigna que pone el foco en el valor de cada donación y en el impacto que puede tener para pacientes que requieren transfusiones.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una Colecta de Sangre e Inscripción al Registro de Células Madre en el Hospital de Niños Eva Perón, una actividad que reunió a personas dispuestas a colaborar con el sistema de salud a través de la donación voluntaria.

La convocatoria contó con la participación de 25 donantes, quienes se acercaron para sumarse a esta acción destinada a fortalecer las reservas de sangre y ampliar la disponibilidad de hemocomponentes necesarios para la atención de pacientes en toda la provincia.

Una nueva colecta programada en El Rodeo

Las actividades impulsadas en el marco de esta campaña de concientización continuarán durante los próximos días. Según se informó, el viernes 19 de junio, el equipo del Banco de Sangre realizará una nueva colecta en el Hospital "María Agripina Sosa de Castro" de El Rodeo.

La jornada se desarrollará entre las 9 y las 13 horas, permitiendo que vecinos y potenciales donantes puedan acercarse para colaborar con esta iniciativa solidaria.

La continuidad de las colectas forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema de abastecimiento de sangre y a promover la participación de la comunidad en acciones que resultan fundamentales para la atención sanitaria.

La importancia de garantizar transfusiones seguras

Desde el área de Salud se remarcó que estas acciones tienen como principal objetivo promover la donación voluntaria de sangre y garantizar el acceso equitativo a transfusiones seguras para todas las personas que las necesiten.

En este sentido, se destacó el papel que cumple el Banco Central de Sangre, organismo encargado de abastecer a los Servicios de Hemoterapia públicos de toda la provincia, asegurando la disponibilidad de hemocomponentes para la atención de pacientes en diferentes establecimientos sanitarios.

La disponibilidad de sangre y sus componentes resulta esencial para responder a múltiples situaciones médicas. La falta de hemocomponentes puede generar demoras en la realización de transfusiones, una situación que representa un riesgo para la vida de los pacientes que requieren este tratamiento.

Las transfusiones constituyen un recurso fundamental para atender situaciones de emergencia y, según se indicó, se trata de un tratamiento insustituible cuando las condiciones clínicas así lo demandan. Por ese motivo, mantener reservas suficientes de sangre es una necesidad permanente del sistema sanitario.

Qué implica donar sangre

La donación de sangre es un acto voluntario mediante el cual una persona brinda una cantidad determinada de sangre con el objetivo de contribuir a la pronta recuperación de otra persona que la necesita.

Para garantizar que este gesto solidario no produzca efectos indeseados en el producto sanguíneo obtenido, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos para proteger tanto al donante como al receptor.

Entre las condiciones necesarias para donar sangre se encuentran:

Ser mayor de 16 años y tener hasta 65 años.

Gozar de buena salud.

Pesar más de 50 kilogramos.

No haber donado sangre en los últimos 2 meses.

No haber recibido transfusiones en los últimos 12 meses.

No haberse efectuado tatuajes o colocación de piercings durante los últimos 12 meses.

No haber tenido un parto, aborto o cesárea en los últimos 12 meses.

No haberse realizado tratamiento odontológico en las últimas 72 horas.

Se aconseja la ingesta de líquidos o alimentos sin contenido graso antes de realizar la donación.

Un aporte esencial para el sistema de salud

Las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre buscan fortalecer la conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y sostenida en el tiempo.

La colecta realizada en el Hospital de Niños Eva Perón, junto con la próxima jornada prevista en el Hospital "María Agripina Sosa de Castro" de El Rodeo, forman parte de una estrategia orientada a garantizar la disponibilidad de sangre para quienes la necesiten.

Bajo el lema "Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas", la campaña pone de relieve la trascendencia de cada donación y la necesidad de sostener la participación comunitaria para asegurar que el sistema sanitario cuente con los recursos necesarios para responder ante situaciones de emergencia y tratamientos que dependen de las transfusiones sanguíneas.