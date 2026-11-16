La música, la espiritualidad y el patrimonio histórico confluirán en una velada de características especiales para la provincia. El próximo viernes 20 de noviembre de 2026, a las 21, la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle abrirá sus puertas para recibir el Concierto Coral en la Catedral, una presentación de entrada gratuita que propone jerarquizar la actividad artística local a través de un repertorio de gran riqueza musical.

La iniciativa tiene como uno de sus principales atractivos la reunión, por primera vez en un proyecto conjunto, de dos reconocidas agrupaciones corales de la ciudad: el Coro Universitario, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca y dirigido por el Lic. Hugo Espíndola, y la Cantoría del Valle, bajo la dirección del Mtro. Exequiel Andrada.

A este encuentro se suma la conformación de una orquesta integrada por excelentes músicos locales, que también estará bajo la dirección de Hugo Espíndola. La articulación de estas formaciones representa una propuesta valiosa y poco habitual para Catamarca, tanto por sus dimensiones artísticas como por la selección del repertorio.

Cinco siglos de grandes obras en un mismo escenario

Uno de los aspectos centrales del concierto será su programa, conformado íntegramente por obras maestras de la música religiosa de cinco siglos. La selección permitirá ofrecer al público un recorrido sonoro de gran diversidad, mediante la alternancia de diferentes formatos y combinaciones instrumentales.

La propuesta contempla interpretaciones a capella, composiciones corales acompañadas por órgano y armonio, además de monumentales creaciones para coro y conjunto instrumental. Esta variedad permitirá apreciar las distintas posibilidades expresivas de las agrupaciones y la riqueza de las composiciones elegidas.

Entre los momentos destacados de la velada se encuentran el motete Jesus dulcis, de Tomás Luis de Victoria; la Canción de Adviento, de Zoltán Kodály; el Ave Verum Corpus, de W. A. Mozart; y el Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré.

El repertorio también incluirá fragmentos del Magnificat, de Antonio Vivaldi, y el Te Deum, de F. Joseph Haydn. La presencia de estas obras configura un programa de importante exigencia artística, que reunirá compositores y creaciones fundamentales del patrimonio musical religioso.

El histórico órgano de la Catedral, protagonista de la velada

Dentro de los momentos de mayor relevancia patrimonial y artística se destaca la utilización del histórico órgano tubular de la Catedral Basílica, un instrumento emblemático que tendrá una participación especial durante el concierto.

Su sonido clásico aportará una dimensión particular a dos de las obras incluidas en el programa, integrándose a una propuesta que busca poner en valor no solamente la interpretación coral e instrumental, sino también los elementos históricos y musicales que forman parte de la identidad del templo.

El cuerpo instrumental que acompañará a las voces estará conformado por los violinistas Isabel Reggiardo, Pablo Díaz, Hernán Alonso de Armiño y Luis Castro. La sección de cuerdas se completará con Ruben Aragón en viola, Rocío Aciar en violonchelo y Gonzalo Nieva en contrabajo. Por su parte, el Mtro. Exequiel Andrada tendrá a su cargo la ejecución del órgano y el armonio.

Una apuesta por el patrimonio y la cultura local

El Concierto Coral en la Catedral cuenta con el importante apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, acompañamiento que consolida un trabajo articulado en favor del desarrollo y la promoción de la cultura local.

La iniciativa representa una oportunidad para reunir a instituciones musicales, intérpretes y público en uno de los espacios de mayor importancia histórica del centro capitalino. La elección de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle como escenario refuerza, además, el vínculo entre la música religiosa, la espiritualidad y la preservación del patrimonio musical.

Con una propuesta que combina excelencia interpretativa, un repertorio de enorme riqueza histórica y la participación de destacados artistas de Catamarca, la convocatoria está abierta a toda la comunidad.