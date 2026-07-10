Cómo calmar la ansiedad en el Mundial: un ejercicio de respiración efectivo

La cuenta regresiva para cada presentación de la Selección argentina durante el Mundial suele vivirse con una enorme carga de expectativas. La anticipación por los encuentros despierta entusiasmo entre los aficionados, pero también puede traducirse en elevados niveles de ansiedad, una respuesta que, según especialistas, impacta tanto en el cuerpo como en la mente y puede alterar el desarrollo de las actividades cotidianas.

De acuerdo con un informe de la Agencia Noticias Argentinas, la ansiedad aparece como una respuesta del organismo frente a situaciones percibidas como amenazantes. Esa reacción puede manifestarse mediante diferentes síntomas físicos y emocionales, entre ellos presión en el pecho, hiperventilación y tensión muscular. Frente a ese escenario, la respiración ocupa un lugar central como herramienta para aliviar esas manifestaciones.

Qué es la ansiedad y por qué aparece

El psicoterapeuta español Raúl Padilla explica que "la ansiedad es una respuesta del cuerpo, la mente y la conducta ante un peligro real o imaginado". Se trata de una reacción normal ante situaciones de estrés, que puede presentarse de distintas maneras dependiendo de cada persona y del contexto que atraviesa.

El especialista señala que uno de los fenómenos vinculados con este proceso es el denominado "reflejo de orientación", que ocurre cuando un estímulo capta completamente la atención y desvía el foco de las actividades habituales. En situaciones de conflicto personal, agrega, el organismo moviliza energía para intentar encontrar soluciones. Sin embargo, esa búsqueda puede transformarse en una fuente adicional de ansiedad cuando no logra canalizarse de manera adecuada.

Padilla también diferencia dos formas de experimentar este estado. Por un lado, existe una ansiedad saludable, que funciona como un impulso para resolver problemas o afrontar desafíos concretos. Por otro, describe una ansiedad insana, que carece de un propósito definido y deriva en una hiperactividad improductiva, dificultando la concentración y el bienestar.

Las distintas manifestaciones de la ansiedad

El informe destaca que la ansiedad no siempre se expresa de la misma manera. Si bien muchas personas experimentan una sensación de hiperactivación, otras pueden atravesar un estado de cansancio intenso que también forma parte de este cuadro.

Raúl Padilla detalla que los síntomas pueden presentarse en diferentes niveles del organismo.

A nivel vascular:

Aumento de la presión arterial.

Incremento de la frecuencia cardíaca.

A nivel muscular:

Tensión muscular.

Presión en el pecho.

Entumecimiento.

Fatiga.

A nivel respiratorio:

Hiperventilación.

Respiración irregular.

El especialista también menciona que uno de los síntomas frecuentes es el insomnio, asociado a preocupaciones, obsesiones y miedos. Estas emociones pueden generar respuestas opuestas: en algunos casos paralizan a la persona y, en otros, la impulsan a tomar decisiones, configurando una verdadera montaña rusa emocional en la que también aparecen la tristeza y la angustia.

El ejercicio para disminuir la ansiedad

Como una estrategia práctica para reducir la ansiedad, Padilla propone un ejercicio que consiste en sentarse y conectar con el entorno utilizando los sentidos. El objetivo es dirigir la atención hacia los estímulos presentes en el ambiente para disminuir el nivel de activación generado por las preocupaciones.

Los pasos sugeridos son los siguientes:

Observación: identificar y contemplar cinco objetos que se encuentren alrededor, desde una pantalla hasta un clip. Escucha: prestar atención a los sonidos presentes en el entorno, como el tránsito o el canto de los pájaros. Olores: conectar con los aromas que se perciben en ese momento. Sensaciones: reconocer la temperatura del ambiente y el peso del cuerpo mientras se permanece sentado.

Según el especialista, este ejercicio permite orientar nuevamente la atención hacia el presente y constituye un complemento para la técnica de respiración.

La respiración para activar la calma

El informe explica que, para que la ansiedad disminuya, resulta fundamental activar el sistema parasimpático, responsable de inducir un estado de calma en el organismo.

De acuerdo con Padilla, la única forma voluntaria de activar ese sistema es mediante la respiración. Para ello recomienda una técnica sencilla compuesta por dos pasos.

Inspirar profundamente , llenando los pulmones y agregando un poco más de aire.

, llenando los pulmones y agregando un poco más de aire. Exhalar lentamente, dejando salir el aire de manera gradual, como si se tratara de un globo que se desinfla.

El especialista sostiene que esta práctica puede convertirse en una herramienta eficaz para reducir la ansiedad en poco tiempo, aunque aclara que requiere práctica para lograr mejores resultados.