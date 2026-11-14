EC Sapem restableció en un 90% la energía eléctrica en Belén

La empresa Energía de Catamarca Sapem restableció la energía eléctrica en un 90% en la ciudad de Belén tras el temporal que azotó el departamento en las últimas horas. Actualmente trabajan en la zona de La Puntilla y resta reconectar el servicio en B° Huaco, calle San Martín entre Coronel Daza y Pacífico Arques, Las Lomas y B° El Medio.

Las acciones de intervención y reparación de daños se realizan bajo el mando del COE Belén, integrado por el intendente Cristian Yapura; el segundo jefe de Regional, Aguilar; el jefe de Comisaria, Federico Reinoso; Defensa Civil Belén, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios.

Tal como se informó anoche, no se registraron lesionados o víctimas. El Hospital Zonal funciona con normalidad. Se presentan árboles caídos, postes y tendidos eléctricos los cuales están siendo intervenidos por personal de la Municipalidad de Belén, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil Belén y comisaría Departamental Belén.

Asimismo, se informa que la Ruta Provincial N°46 se encuentra habilitada media calzada para la circulación de vehículos livianos.

Las autoridades comunicaron que "La Ciudad de Belén se encuentra estable, con electricidad, agua potable y comercios funcionando. Se diagrama con personal de Vialidad Provincial un desvío para la circulación de vehículos pesados por Ruta Provincial N° 46 (Belén-Andalgalá). Con respecto a la Ruta Nacional N°40 se encuentra habilitada, tanto en el tramo de la Localidad de Londres, como en la Quebrada de Belén".