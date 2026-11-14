Valle Viejo desplegó un operativo de emergencia para asistir a los vecinos afectados por el temporal

La Municipalidad puso en marcha un amplio dispositivo de intervención en distintos puntos del departamento, tras las intensas lluvias que provocaron anegamientos, hundimientos de calles y otros daños. Las tareas se realizan en coordinación con organismos provinciales y empresas contratistas.

La Municipalidad de Valle Viejo desplegó desde las primeras horas de este sábado un operativo integral de emergencia para atender las consecuencias del fuerte temporal que afectó a distintos sectores del departamento. Las cuadrillas municipales trabajan en tareas de mitigación, reparación y asistencia a los vecinos, con intervenciones que se desarrollan de manera ininterrumpida en las zonas más comprometidas.

El dispositivo involucra a distintas áreas del municipio, entre ellas Defensa Civil, Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud y Acción Social, que trabajan de manera articulada con Aguas de Catamarca SAPEM, la empresa distribuidora de energía EC SAPEM y las firmas privadas responsables de las obras de cloacas y cordones cuneta que se ejecutan en la jurisdicción.

Entre las principales contingencias registradas se encuentran calles anegadas, hundimientos de calzadas, daños estructurales en viviendas y caída de árboles. Ante este escenario, el municipio estableció un esquema de intervención basado en la evaluación de riesgos, con prioridad en aquellas situaciones que representan un mayor peligro para la seguridad de los vecinos.

Reclamos por hundimientos en las obras de cloacas

Desde el Ejecutivo Municipal recordaron que los vecinos que hayan sufrido daños o inconvenientes como consecuencia de hundimientos en sectores donde se ejecutan las obras de cloacas deberán canalizar sus reclamos directamente ante las empresas contratistas responsables de los trabajos.

En ese sentido, aclararon que dichas firmas tienen la responsabilidad legal de responder por los perjuicios derivados de la ejecución de las obras, por lo que los damnificados deberán comunicarse a través de los canales de atención y reclamo habilitados por las empresas.

Trabajos permanentes y asistencia a los vecinos

Mientras continúan las tareas en distintos puntos del departamento, desde el municipio solicitaron paciencia y comprensión a los vecinos que realizaron pedidos de asistencia, debido a la cantidad de situaciones registradas como consecuencia del fenómeno climático.

Las cuadrillas municipales, junto con los organismos provinciales y las empresas involucradas, mantienen un esquema de trabajo bajo régimen de emergencia, con el objetivo de atender las situaciones más urgentes y avanzar progresivamente sobre los sectores afectados.

Finalmente, desde la Municipalidad de Valle Viejo informaron que se mantendrá una comunicación permanente con la comunidad para dar a conocer el avance de los trabajos y las intervenciones que se desarrollen en cada zona del departamento.