Educación finalmente habilitó el aumento del 15% en las cuotas de colegios privados

El Ministerio de Educación de la Provincia autorizó a los colegios privados a aumentar el valor de la cuota mensual en un 15 por ciento como máximo, tal y como estos esperaban y para de esta compensar no sólo la inflación sino el aumento de gastos ante la salida de la bimodalidad. Asimismo, se estableció que el costo de inscripción o matrícula para el ciclo lectivo 2022 no podrá superar los 6 mil pesos. Así lo resolvió la ministra de Educación, Andrea Centurión, a través de la resolución ministerial N° 295.

Previo a esto la Comisión Provincial de Representantes Legales y Propietarios de Colegios Públicos de Gestión Privada habían presentado una nota a la titular de la cartera educativa sobre este particular. Y en función de ello se había adelantado que esto iba a tener una pronta definición.

En la resolución ministerial se estableció que “la cuota o arancel mensual que abonan los padres/tutores a los establecimientos educativos de Gestión Privada, Social y Cooperativa con aporte estatal en el periodo lectivo, tendrá en el mes de septiembre un incremento máximo del 15 por ciento de la cuota mensual vigente al valor de diciembre de 2020, hasta nueva disposición”.

Matrículas

La ministra también decidió que los valores máximos de la inscripción o matrícula para el ciclo lectivo 2022 de los establecimientos educativos de Gestión Privada, Social y Cooperativa, con aportes del Estado Provincial, conforme al Art. 10 pautado por la ley 5.381, en su título II, “no superarán el equivalente al valor de dos cuotas o aranceles mensuales del presente año lectivo (valor de la cuota a diciembre 2021) y hasta un monto total que no supere bajo ningún concepto los 6 mil pesos”. En la resolución, la ministra advirtió que los colegios no están autorizados a realizar cobros de aranceles que no se ajusten a los parámetros establecidos. En caso de que esto ocurra, los establecimientos que perciban el aporte estatal tendrán una “reducción proporcional acorde al monto arancelario excedido”. Vale mencionar que esta medida se implementará con aquellos colegios que incumplan con lo establecido.