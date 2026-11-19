El Ministerio de Educación y Trabajo informó que se encuentra interviniendo ante un caso de filtración de material íntimo de una alumna del Instituto Superior Enrique Hood, con el objetivo de resguardar los derechos de los estudiantes y evaluar las actuaciones llevadas adelante por la institución educativa.

La intervención se originó a partir de una nota presentada por la dirección del establecimiento ante la Dirección de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa el pasado viernes 13 de noviembre. En esa presentación se informó sobre un episodio de difusión de imágenes en redes sociales, acompañado por publicaciones con contenido agraviante hacia una estudiante.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades de la institución, los hechos se habrían registrado durante el pasado mes de abril de 2026. La situación motivó la actuación de la cartera educativa, que comenzó a evaluar las circunstancias informadas y las respuestas institucionales frente a lo sucedido.

Reunión con las autoridades y revisión de la documentación

En el marco de las actuaciones, autoridades del Ministerio realizaron hoy una visita al Instituto Superior Enrique Hood, donde mantuvieron una reunión con responsables de la institución. Del encuentro participaron la directora de Mediación Escolar, Gabriela Vargas, y dos inspectores del nivel secundario.

Durante la reunión se revisó la documentación existente y se brindaron orientaciones para el abordaje de la situación, particularmente en relación con el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las instituciones educativas de la provincia.

El objetivo de esta instancia fue orientar a las autoridades escolares respecto de los procedimientos correspondientes y analizar las actuaciones vinculadas con el episodio informado. En ese sentido, el Ministerio requirió a la institución la presentación de un informe pormenorizado de todos los hechos, las medidas que fueron adoptadas y la documentación generada en cada una de las circunstancias.

Los alcances de la intervención y el resguardo de los estudiantes

Desde el Ministerio aclararon que la intervención se desarrolla dentro del marco de sus competencias y responsabilidades, sin sustituir las actuaciones que corresponden a los organismos judiciales competentes ni anticipar conclusiones sobre los hechos.

La cartera educativa también puso el foco en la necesidad de evitar nuevas situaciones de vulneración de derechos para los estudiantes involucrados. En ese sentido, remarcó ante la comunidad educativa y la población en general la importancia de adoptar medidas destinadas a prevenir la intimidación, la exposición y la revictimización.

Asimismo, destacó la obligación de sostener el acompañamiento a los jóvenes y sus familias, considerando las características de una situación que involucra la difusión de material íntimo y publicaciones agraviantes en redes sociales.

Finalmente, debido a que se trata de un episodio que involucra a menores de edad, el Ministerio solicitó preservar estrictamente su identidad y evitar la circulación de imágenes o información que pueda vulnerar su intimidad.