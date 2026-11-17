Un temblor de magnitud 2.9 sorprendió a los catamarqueños durante la madrugada de este martes, mientras ya se registraba una moderada lluvia por sectores. El movimiento sísmico se produjo a las 5.50, minutos antes de las 6, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El registro del organismo nacional permitió establecer las características principales del fenómeno, entre ellas el horario exacto, la magnitud, la profundidad y las coordenadas correspondientes al epicentro. Según esa información, el movimiento ocurrió en una zona ubicada al noreste de San Fernando del Valle de Catamarca, a una distancia de 44 kilómetros de la capital provincial.

El temblor se produjo durante las primeras horas del día, cuando la actividad cotidiana todavía no había comenzado plenamente, y generó sorpresa entre los habitantes de la provincia. La información oficial consignó una magnitud baja, sumada a una profundidad de 10 kilómetros, dos de los parámetros centrales para describir el movimiento registrado.

Dónde se ubicó el epicentro

En su informe preliminar, el INPRES localizó el epicentro a 44 kilómetros al noreste de San Fernando del Valle de Catamarca. Además, precisó su ubicación en relación con otras localidades de la región: se encontraba a 118 kilómetros al suroeste de Santiago del Estero y a 40 kilómetros al suroeste de San Pedro.

Estas referencias geográficas permiten identificar el área donde se originó el movimiento y establecer su posición respecto de distintos puntos cercanos. El organismo también difundió las coordenadas geográficas correspondientes al registro: latitud -28.28 y longitud -65.33.

La localización informada constituye uno de los datos centrales del reporte, ya que permite precisar el punto geográfico asociado al fenómeno sísmico. En este caso, la referencia principal fue la capital catamarqueña, situada a 44 kilómetros al suroeste del epicentro, según la descripción del organismo.

El horario exacto y los parámetros del movimiento

El reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica incluyó tanto el horario local como la referencia horaria GMT. De acuerdo con los registros oficiales, el sismo ocurrió a las 05:50:56 del martes, mientras que su equivalente en horario GMT fue consignado a las 08:50:56.

La información técnica difundida permite reconstruir con precisión las características del movimiento registrado durante la madrugada. Los datos fueron presentados de manera preliminar y contemplan los principales parámetros utilizados para identificar un evento sísmico.