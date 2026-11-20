Emita, la niña conocida como protagonista del Milagro de Esquiú, está cumpliendo este viernes 11 años de vida. Su historia está estrechamente vinculada con uno de los acontecimientos más importantes en el camino religioso de Fray Mamerto Esquiú, el fraile catamarqueño que alcanzó la beatificación después de que su intercesión fuera asociada con una recuperación que no pudo ser explicada científicamente.

El episodio ocurrió en 2015, en la provincia de Tucumán, vecina a Catamarca y lugar de origen del hoy beato. Allí, una beba prematura contrajo, pocos días después de nacer, una enfermedad conocida como osteomielitis, una infección grave que afecta los huesos y que, en su caso, la colocó al borde de la muerte.

La situación clínica era extremadamente delicada. Los profesionales que atendían a la pequeña consideraban que, aun en caso de conseguir sobrevivir, podía quedar con graves secuelas como consecuencia de la infección. La evolución de la enfermedad había generado un cuadro de tal complejidad que la posibilidad de perder una de sus piernas llegó a plantearse como alternativa médica.

Sin embargo, frente a ese pronóstico, su mamá decidió aferrarse a la fe. Mientras los médicos evaluaban las consecuencias de la enfermedad y las posibilidades de intervención, la mujer comenzó a pedir la intercesión de Fray Mamerto Esquiú, con la esperanza de que su hija pudiera recuperarse.

La gravedad del cuadro y las intervenciones quirúrgicas

El vicepostulador de la causa de beatificación, Fray Marcelo Méndez, brindó detalles sobre las características de la enfermedad que padecía la recién nacida y los procedimientos médicos a los que fue sometida.

Según explicó, la pequeña presentaba osteomielitis en el fémur izquierdo. La gravedad de la infección obligó a realizarle una limpieza del hueso en cuatro oportunidades, mediante procedimientos quirúrgicos que se extendieron hasta el tobillo. Durante esas intervenciones también fueron extraídos pequeños fragmentos bióticos que evidenciaban el carácter crónico de la enfermedad.

La familia recibió información sobre la gravedad del cuadro, las complicaciones que podían presentarse y los resultados que la infección podía determinar. El panorama médico era preocupante y las consecuencias sobre el desarrollo de la pierna constituían una de las principales inquietudes.

Fray Méndez relató que posteriormente se realizó un examen radiológico que permitió observar una alteración muy extendida en el hueso, provocada por la osteomielitis. A partir de ese resultado, el médico ortopédico propuso una intervención drástica: amputarle la pierna.

La decisión médica estaba relacionada con el deterioro que había provocado la infección en el fémur y con el riesgo que representaba la continuidad de aquella situación. La posibilidad de una amputación se convirtió así en el escenario que enfrentaba la familia, mientras la pequeña continuaba atravesando un cuadro de extrema gravedad.

La oración de una madre antes de la intervención

Un par de semanas antes de la fecha prevista para ingresar al quirófano, la mamá de Emita decidió recurrir a su fe de una manera particular. Utilizó una estampita con la imagen de Fray Mamerto Esquiú y un pequeño fragmento de su manto, elementos que previamente habían tomado contacto con el Venerable Siervo de Dios.

Con esos objetos, pasó la estampita y el pedacito de manto sobre el muslo de su hija y rezó pidiendo la intercesión del fraile. No estuvo sola durante ese momento: los demás integrantes de la familia también la acompañaron en la oración.

La mujer depositó su esperanza en la figura de Esquiú cuando la situación médica parecía conducir a una intervención irreversible. La familia continuó rezando mientras aguardaba la evolución de la enfermedad y los controles que debían determinar si la amputación finalmente sería necesaria.

La respuesta llegó a través de un nuevo estudio radiográfico que modificó por completo el escenario clínico.

La desaparición de la enfermedad

De acuerdo con el testimonio de Fray Marcelo Méndez, doce días después de aquella oración, un nuevo control radiográfico mostró un resultado sorprendente: había desaparecido la enfermedad en el hueso que los médicos tenían previsto extraer mediante una intervención quirúrgica.

El cambio no se limitó a las imágenes. Posteriormente también se produjo la desaparición de los síntomas clínicos y una mejoría en los resultados de los análisis de laboratorio. La evolución continuó durante los controles posteriores. En apenas una semana, según la información del caso, la niña consiguió recuperarse completamente, sin rastros de haber padecido aquella enfermedad que había puesto su vida en peligro.

Uno de los aspectos más relevantes de la recuperación fue que el fémur conservó sus condiciones sin que resultaran afectados los cartílagos de crecimiento. Esa circunstancia adquirió especial importancia por la edad de la pequeña y por la gravedad de la infección que había comprometido el hueso.

En la carta mediante la cual se comunicó la aprobación del milagro por parte de los teólogos del Vaticano, Fray Emilio Andrada, Ministro Provincial de los Franciscanos, destacó precisamente esa evolución.

En el documento señaló que las radiografías realizadas durante los controles posteriores y hasta el momento de la comunicación continuaban mostrando la curación del fémur. Además, remarcó que los cartílagos de crecimiento no habían resultado dañados, pese a que, por la edad de la niña y la violencia de la infección, deberían haber sufrido lesiones.

La evaluación médica y la inexplicabilidad científica de la curación

La recuperación de Emita no solamente sorprendió a su familia y a quienes conocían el caso. La documentación médica reunida permitió que la situación fuera analizada por distintos profesionales, quienes debían examinar las características de la enfermedad, los tratamientos realizados y la evolución posterior.

Según se informó, todos los médicos que estudiaron la documentación clínica completa e instrumental relacionada con el caso se pronunciaron a favor de la inexplicabilidad científica de la curación efectivamente producida.

Entre los profesionales que analizaron los antecedentes se encontraban especialistas en ortopedia, pediatría y medicina legal, entre otros. La evaluación comprendió los registros clínicos y los estudios instrumentales correspondientes a la enfermedad que había padecido la niña.

El pronunciamiento de los especialistas constituyó un elemento central para el reconocimiento del hecho como un milagro atribuido a la intercesión de Fray Mamerto Esquiú. La desaparición de la infección, la recuperación del fémur y la conservación de los cartílagos de crecimiento fueron aspectos fundamentales de la documentación examinada.

El testimonio que impulsó la causa de beatificación de Esquiú

Después de la recuperación de la pequeña, sus padres acercaron el testimonio a la Orden Franciscana, congregación religiosa a la que había pertenecido Fray Mamerto Esquiú. La presentación de aquella experiencia representó la prueba que los frailes necesitaban para continuar avanzando con la causa de beatificación del religioso catamarqueño.

El proceso llevaba 72 años desde su inicio y había atravesado distintas etapas. En 2005, Esquiú había sido declarado Siervo de Dios, mientras que en 2006 recibió la condición de Venerable.

El caso de Emita se incorporó a ese recorrido como el acontecimiento extraordinario que permitió sostener la instancia vinculada con el reconocimiento de un milagro. La recuperación de la beba, luego de una enfermedad que había motivado intervenciones quirúrgicas reiteradas y la propuesta de amputación de una pierna, se convirtió en el eje de la evaluación religiosa y médica.

La documentación fue examinada y los teólogos del Vaticano aprobaron el milagro, de acuerdo con lo comunicado por el Ministro Provincial de los Franciscanos, Fray Emilio Andrada.

De esta manera, el episodio ocurrido en Tucumán en 2015 quedó ligado definitivamente a la historia de Fray Mamerto Esquiú y a su camino hacia la beatificación.