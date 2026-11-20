Catamarca comienza a transitar los preparativos para una de las celebraciones religiosas más importantes de su calendario: las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, que se desarrollarán desde el domingo 29 de noviembre hasta el martes 8 de diciembre.

El anuncio oficial se realizó durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, en una conferencia de prensa encabezada por los presbíteros Facundo Brizuela y Santiago Granillo, rectores de los Santuarios Catedral y de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, respectivamente.

Las festividades tendrán lugar en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto de Esquiú, una circunstancia que acompaña el desarrollo de las celebraciones marianas de este año y que estará presente en el contexto religioso de las actividades programadas.

Durante la presentación, el padre Brizuela explicó que las festividades estarán animadas por el lema "Con María Inmaculada, esperanza nuestra, constructores de unidad y de paz", una consigna que orientará las distintas jornadas y los encuentros previstos en los dos principales espacios de devoción mariana de la provincia.

El comienzo formal de las celebraciones tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, con la tradicional Bajada de la imagen de la Virgen del Valle, prevista para las 19.00. La Sagrada Imagen será trasladada desde el Camarín hasta el Presbiterio. Posteriormente, a las 21.00, se celebrará la Misa de los medios de comunicación, destinada a pedir por los comunicadores sociales y por el trabajo que realizan.

Padre Facundo Brzuela y Padre Santiago Granillo

Reconocimiento a quienes reciben y asisten a los peregrinos

Uno de los aspectos destacados por el rector del Santuario Catedral será el reconocimiento a las personas y organizaciones que colaboran con la recepción de los peregrinos que llegan a Catamarca.

Para la celebración del primer día de la novena fueron convocados vecinos, movimientos, organismos y todas aquellas personas que atienden, reciben y ofrecen alimentos a quienes transitan por las rutas y los diferentes puestos de asistencia. La convocatoria busca brindarles una bendición y reconocer el esfuerzo que realizan durante las festividades, especialmente frente al movimiento de devotos que llegan desde distintos lugares para participar de los homenajes a la Virgen.

Brizuela destacó la importancia de estos espacios de encuentro y sostuvo que uno de los elementos más significativos de las fiestas es precisamente la relación que se establece con los peregrinos en las rutas.

En ese sentido, expresó que quienes los reciben constituyen la primera cara de los catamarqueños ante los visitantes y representan una expresión concreta de hospitalidad y solidaridad. Por ese motivo, la invitación para el domingo 29, a las 21.00, incluirá tanto a los comunicadores sociales como a las personas que trabajan en la asistencia de los peregrinos.

El homenaje se realizará en el marco de la celebración dedicada a María del Valle y permitirá reconocer a quienes participan de manera activa en la organización y recepción de los devotos.

Homenajes culturales, ampliación de horarios y noches de vigilia

Además de las celebraciones religiosas, el programa contempla distintos homenajes culturales que formarán parte de las jornadas festivas. El padre Brizuela confirmó que el sábado 5 de diciembre se realizará el homenaje de los coros, mientras que el 7 de diciembre será el turno de los folcloristas.

También se implementarán modificaciones en los horarios de apertura del Santuario Catedral para facilitar la participación de los peregrinos y devotos durante los días de mayor concurrencia.

A partir del sábado 5 de diciembre, el templo permanecerá abierto también durante el horario de la siesta, desde las 6.30 hasta las 22.00. La medida permitirá ampliar el tiempo disponible para quienes se acerquen a participar de las celebraciones o realizar sus expresiones de devoción.

La organización también dispuso dos jornadas especiales de vigilia. Los días 6 y 7 de diciembre, el Santuario Catedral permanecerá abierto durante toda la noche, extendiendo su funcionamiento hasta la madrugada del 8 de diciembre. Esta modalidad estará destinada a acompañar el movimiento de peregrinos que se espera durante el fin de semana largo y en las horas previas a la jornada central de las festividades.

¿Qué pasará con la Imagen de la Virgen del Valle el 8 de diciembre?

La jornada central tendrá una organización especial para facilitar el acceso de la mayor cantidad posible de peregrinos a la imagen de Nuestra Señora del Valle.

Según explicó Brizuela, después de la Misa Pontifical de las 9.00 del martes 8 de diciembre, se trasladarán la Sagrada Imagen y su trono hasta el atrio de la Catedral.

La decisión responde a la necesidad de disponer de un corredor de mayores dimensiones que permita ordenar la circulación y recibir a todos los peregrinos posibles. El recorrido estará dispuesto frente al Santuario y atravesará el atrio desde el sector norte hacia el sector sur. La organización también contempla la instalación de un espacio denominado "Valle de la Misericordia", que funcionará en el Paseo de la Fe y estará destinado a la acogida espiritual, las confesiones y las bendiciones.

La finalidad de este dispositivo será evitar la congestión dentro del Santuario y de sus instalaciones, distribuyendo los distintos servicios en espacios previamente delimitados.

Entre los sectores previstos se encuentran:

Zonas de descanso para los peregrinos.

Espacios destinados a la entrega de alimentos.

Sectores para el desayuno y el almuerzo.

Áreas de asistencia médica primaria, a cargo de voluntarios.

Espacios de acogida espiritual, confesiones y bendiciones en el Valle de la Misericordia.

Como parte de la organización, también se dispondrá de códigos QR para que los devotos puedan consultar información práctica sobre los servicios disponibles.

Mediante estos códigos podrán conocer la ubicación de los baños, comedores y escuelas habilitadas para hospedaje, además de los horarios de confesiones y la atención de la Secretaría.

La visita del Papa y la prevención ante posibles tormentas

Durante la conferencia de prensa, el rector del Santuario Catedral también hizo referencia al contexto particular en el que se desarrollarán las festividades de este año.

Brizuela señaló que se trata de una celebración que llega después de un año en el que se produjo la visita del Santo Padre, el Papa León XIV, a la Argentina, acontecimiento que, según indicó, generó un despertar en la fe del pueblo argentino. A ese contexto se suma el fenómeno del Niño, una circunstancia que obliga a prestar especial atención a las condiciones climáticas y a la organización de la recepción de los peregrinos.

El sacerdote explicó que tanto la organización eclesial como las instituciones civiles deberán trabajar para garantizar el cuidado y la prevención frente a posibles situaciones climáticas adversas, particularmente ante la posibilidad de tormentas violentas.

En ese sentido, señaló que ya se mantuvieron conversaciones con algunas instituciones para definir los lugares donde los peregrinos podrán encontrar un techo y resguardarse en caso de que se presenten estas condiciones meteorológicas.

La previsión contempla la necesidad de contar con espacios adecuados para quienes lleguen a la provincia y puedan encontrarse con situaciones climáticas complicadas durante su permanencia o desplazamiento. Brizuela también apeló a la solidaridad de los catamarqueños, teniendo en cuenta que se espera recibir una mayor cantidad de visitantes. La colaboración no se limitará a las instituciones civiles, como escuelas y clubes, sino que también se buscará la participación de los vecinos en general.

El recorrido de la Procesión

El cierre de las fiestas marianas se realizará el martes 8 de diciembre con la tradicional procesión en honor de Nuestra Señora del Valle.

El recorrido comenzará en la plaza El Maestro y continuará por avenida Virgen del Valle, Paseo General Navarro, calle San Martín, Rivadavia y República, hasta llegar al Paseo de la Fe, donde se realizará el cierre de las celebraciones. La concentración está prevista para las 17.00, momento en el que se producirá el paso de las delegaciones y el encuentro con la Virgen del Valle. Una hora después, a las 18.00, comenzará la procesión.

De esta manera, la jornada central reunirá las celebraciones litúrgicas, el encuentro de los peregrinos con la Sagrada Imagen y la manifestación pública de devoción que caracteriza a las festividades patronales.

El Santuario de la Gruta también prepara un operativo integral

Por su parte, el padre Santiago Granillo, rector del Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, brindó detalles sobre los preparativos que se llevan adelante en ese espacio religioso.

El sacerdote explicó que los santuarios Catedral y de la Gruta son dos espacios dedicados a una misma advocación mariana y constituyen dos polos de espiritualidad que trabajan en comunión, compartiendo el lema y los temas que se desarrollarán durante las jornadas de las festividades.

En el caso de la Gruta, la planificación contempla tanto la atención pastoral y espiritual como la asistencia material de quienes lleguen para participar de las celebraciones. Entre los servicios previstos se encuentran las confesiones, las bendiciones, los espacios de escucha y los encuentros con los peregrinos. También se organizará la asistencia material, para lo cual distintas personas ya comenzaron a inscribirse y a buscar lugares donde puedan instalarse para brindar colaboración.

Granillo destacó especialmente el crecimiento de la solidaridad de los catamarqueños frente a la llegada de los peregrinos, una actitud que, según expresó, se fue fortaleciendo año tras año.

El sacerdote consideró que esta colaboración adquiere todavía mayor importancia frente a la situación económica estrecha que atraviesan muchas personas. También recordó que numerosos peregrinos llegan a Catamarca simplemente por amor a la Virgen y con la expectativa de encontrar, de alguna manera, la solidaridad de la comunidad.

Horarios de atención y celebraciones en el Santuario de la Gruta

El funcionamiento del Santuario de la Gruta también tendrá una organización específica durante las festividades.

Granillo informó que la atención comenzará diariamente a las 6.00, horario de apertura del templo, y se extenderá de manera corrida hasta las 22.00, con celebraciones a lo largo de la jornada.

El esquema de actividades tendrá algunas diferencias respecto del Santuario Catedral. Mientras que en la Catedral las celebraciones se distribuirán durante todo el día, en la Gruta, durante los días de semana, se concentrarán principalmente por la tarde, con las celebraciones previstas para las 19.00.

En cambio, durante el fin de semana de mayor concurrencia, que coincidirá con un fin de semana largo, se organizarán celebraciones tanto por la mañana como por la tarde. Esta distribución busca acompañar las características de cada santuario y facilitar la participación de los peregrinos de acuerdo con los horarios de mayor movimiento.

Un bingo para adquirir un minibús destinado a los peregrinos

Entre las iniciativas previstas por el Santuario de la Gruta se destaca un proyecto destinado a mejorar la movilidad y la accesibilidad de las personas que llegan al lugar.

Granillo explicó que la ubicación geográfica del santuario presenta algunas dificultades, debido a que cuenta con una única entrada y salida. Esta característica complica la circulación cuando se produce una importante afluencia de personas y, especialmente, cuando deben acceder adultos mayores o personas con discapacidad. Frente a esa situación, se consideró necesario gestionar la provisión de un minibús para el trabajo pastoral del Santuario, que pueda utilizarse durante todo el año y no solamente en el período de las festividades.

El vehículo tendrá como finalidad facilitar el traslado gratuito de los peregrinos, especialmente de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, para permitirles subir y bajar del sector del santuario con mayores facilidades.

Para reunir los fondos necesarios, el sábado 5 de diciembre se realizará un bingo solidario destinado a la adquisición del minibús.

La actividad estará precedida por la Santa Misa, durante la cual se realizará el descenso de la imagen de la Virgen hacia el área comercial. Además, la jornada contará con números artísticos en homenaje a Nuestra Señora del Valle.