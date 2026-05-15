El 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026 ya tiene ganadores

El 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026 ya definió a sus ganadores y reafirmó su crecimiento como uno de los espacios culturales más importantes de la región. Tras una extensa jornada de deliberación realizada este viernes 15 de mayo en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, el jurado anunció las obras distinguidas en una edición que, por primera vez, tuvo carácter regional y reunió producciones de artistas de distintas provincias del NOA.

La convocatoria, organizada por la Secretaría de Gestión Cultural a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Laureano Brizuela, recibió un total de 196 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas obras de 40 artistas para integrar la muestra oficial.

El salón incluyó producciones de artistas provenientes de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, en disciplinas como pintura, fotografía, grabado, textil, dibujo y escultura.

Los premios y las obras distinguidas

El jurado dio a conocer las principales distinciones de esta edición regional, destacando obras de diferentes lenguajes y formatos artísticos contemporáneos. Los premios adquisición fueron otorgados a:

1° Premio Adquisición: Rodolfo Edgardo Soria, de Santiago del Estero, por la escultura "Diluvio ¿Algo estaremos haciendo mal?".

Rodolfo Edgardo Soria, de Santiago del Estero, por la escultura "Diluvio ¿Algo estaremos haciendo mal?". 2° Premio Adquisición: Viviana Raquel Averboch, de Catamarca, por la escultura "Tiempos Violentos".

Viviana Raquel Averboch, de Catamarca, por la escultura "Tiempos Violentos". 3° Premio Adquisición: Emiliano D´Amato Mateo, de Tucumán, por la obra textil "Laberinto", perteneciente a la serie "La línea vulnerable".

Además, el jurado entregó menciones adquisición a:

Virginia Chialvo Lasala , de Jujuy, por el grabado "Tramas de Cultivo".

, de Jujuy, por el grabado "Tramas de Cultivo". Carolina Grillo, de Salta, por la fotografía "ST", perteneciente a la serie "Perder un objeto".

También fueron reconocidas con menciones no adquisición las siguientes obras:

"Picos, canillas o grifos", de Diego Alexis Sarmiento, de La Rioja.

"Habitar", dibujo realizado por Marianela Torino y Juliana García, de Salta.

La variedad de disciplinas y lenguajes presentes entre las obras premiadas reflejó el perfil amplio de la convocatoria y el crecimiento sostenido del salón en términos de participación artística y diversidad de propuestas.

Un jurado con trayectoria

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas vinculados al arte, la gestión cultural y la museología. Participaron Marcela Cardillo, Raquel Zeitune y Tomás Enrique Bree.

Marcela Cardillo cuenta con más de diez años de experiencia en diseño y gestión de políticas públicas culturales en Argentina. Por su parte, Raquel Zeitune es licenciada y profesora en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán y posee una maestría en Museología. Tomás Enrique Bree, nacido en Jujuy en 1984, es licenciado en Artes Plásticas por la UNT y desarrolla una trayectoria de más de 15 años como artista visual y gestor cultural en el NOA.

Durante las deliberaciones, los integrantes del jurado destacaron especialmente el crecimiento del salón y el nivel de las obras presentadas en esta edición.

El impacto de la apertura regional

Uno de los aspectos más valorados por el jurado fue el carácter regional que asumió el certamen por primera vez. Tomás Enrique Bree señaló que abrir el salón a artistas de distintas provincias del NOA representó "un gran acierto", ya que permitió generar vínculos entre producciones contemporáneas de toda la región y ampliar el intercambio artístico entre provincias.

El especialista destacó además:

La amplitud de disciplinas presentes .

. La diversidad de lenguajes artísticos .

. El crecimiento sostenido del nivel de las obras participantes.

En la misma línea, Marcela Cardillo remarcó la importancia de sostener espacios de exhibición y reconocimiento artístico en un contexto donde, según expresó, existen pocos lugares para la presentación de producciones visuales. "En un momento donde hay pocos lugares donde los artistas se pueden presentar, celebrar una tercera edición y ampliar el salón a la región es algo muy valioso", sostuvo.

La especialista también subrayó el alto nivel de las obras seleccionadas y alentó al público catamarqueño a visitar la exposición.

Diversidad de expresiones

Por su parte, Raquel Zeitune destacó la complejidad que implicó la selección debido a la diversidad de expresiones artísticas presentes en la convocatoria. La integrante del jurado valoró especialmente la incorporación de:

Obras textiles .

. Producciones cerámicas .

. Esculturas contemporáneas.

Asimismo, resaltó la importancia de que el salón contribuya al crecimiento del patrimonio artístico provincial mediante la adquisición de obras distinguidas en el certamen.

La modalidad de premios adquisición permite que las piezas premiadas pasen a integrar el patrimonio cultural provincial, fortaleciendo las colecciones públicas vinculadas al arte contemporáneo regional.

La muestra abrirá el 18 de mayo

La exposición oficial del 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026 será inaugurada el próximo lunes 18 de mayo a las 19 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316.

La muestra estará integrada por las obras de los 40 artistas seleccionados entre las 196 postulaciones recibidas. Según se informó, el acto de apertura contará con la presencia de autoridades de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, además de artistas participantes provenientes de Catamarca y de otras provincias de la región.

Con esta nueva edición, el salón consolida su crecimiento institucional y artístico, ampliando su alcance regional y fortaleciendo un espacio destinado a la circulación, exhibición y reconocimiento de las producciones visuales contemporáneas del NOA.

Para ver las obras ganadoras: https://www.instagram.com/p/DYXxExBlmRB/?igsh=eGM1cmhobmR5endv



