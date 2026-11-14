La danza folclórica de Catamarca tendrá presencia en la televisión nacional este sábado 14 de noviembre, con la participación del ballet El Montaraz, perteneciente al Centro Integral de Formación Artística Belén (CIFAB), en el programa Turismo en Acción.

La emisión está prevista para las 16, a través de la señal de televisión abierta América Sports. La producción fue grabada en la ciudad de Belén, reconocida como la Cuna del Poncho, y tendrá como protagonistas a los integrantes del elenco catamarqueño.

El ballet catamarqueño El Montaraz se presentará este sábado en la televisión nacional

La presentación busca poner en valor las raíces culturales de la región, las tradiciones locales y la pasión por las danzas folclóricas argentinas.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acompañar la emisión y disfrutar de esta participación especial, que permitirá mostrar parte de la identidad cultural de Belén en una pantalla de alcance nacional.