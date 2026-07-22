Tres Quebradas reprogramó el recambio de personal: hay preocupación por la disponibilidad de agua

El cambio de turno previsto para esta semana en el campamento del proyecto minero Tres Quebradas (3Q) fue reprogramado debido a las condiciones climáticas extremas que afectan a la cordillera catamarqueña. Según información a la que tuvo acceso este medio, el traslado de personal entre el Salar y Fiambalá se realizaría recién el próximo 27 de julio.

La empresa Zijin-Liex, operadora del proyecto, decidió postergar el recambio que estaba previsto para este jueves como consecuencia de las nevadas, el viento blanco y las bajas temperaturas que se registran en la zona de alta montaña. La decisión se produce en un escenario de dificultades para la circulación y de persistencia de un fenómeno climático que mantiene afectadas distintas áreas de la cordillera.

El relevo, que formaba parte de la dinámica habitual del campamento, quedó así condicionado por la imposibilidad de garantizar un traslado normal y seguro en medio del temporal. La reprogramación extiende la permanencia del personal en el lugar hasta tanto las condiciones permitan retomar el esquema previsto.

Preocupación por las reservas de agua

En paralelo a las dificultades generadas por el clima, la situación dentro del campamento comenzó a generar preocupación entre los trabajadores por la disponibilidad de agua.

Las mismas fuentes señalaron que las reservas serían limitadas y que, como medida de administración del recurso, el uso de las duchas estaría restringido. La limitación forma parte de las medidas adoptadas frente a un escenario en el que el abastecimiento disponible es considerado un punto de preocupación para quienes permanecen en la zona.

Además, los trabajadores sostuvieron que el agua potable disponible alcanzaría únicamente para un par de días. Ante esta situación, consideraron prioritario garantizar el abastecimiento y la seguridad del personal mientras continúen las dificultades para transitar por la alta montaña.

La disponibilidad del recurso aparece, de este modo, como una de las principales inquietudes en el campamento, en un contexto en el que el temporal dificulta la movilidad y condiciona la llegada de suministros. La administración de las reservas y la necesidad de asegurar el agua potable se suman así a las complicaciones provocadas por las condiciones meteorológicas.

Piden priorizar el descenso

En este contexto, trabajadores consultados manifestaron que, en caso de habilitarse el camino, debería priorizarse el descenso del personal antes que el traslado de otros insumos o la continuidad de la logística habitual.

El planteo se vincula directamente con la situación que atraviesa el campamento. Con el recambio reprogramado y las reservas de agua consideradas limitadas, los trabajadores entienden que la posibilidad de reanudar la circulación debería contemplar como prioridad el traslado de quienes permanecen en el lugar.

La definición sobre la circulación dependerá, en todos los casos, de la evolución de las condiciones climáticas y de la posibilidad de transitar por los caminos afectados por las nevadas, el viento blanco y las bajas temperaturas.

Siete días consecutivos de temporal

La reprogramación del recambio se produce en el marco del séptimo día consecutivo de temporal en la cordillera catamarqueña. Las nevadas, el viento blanco y las temperaturas bajo cero continúan afectando la circulación y las actividades en distintos sectores de la alta montaña.

El fenómeno climático mantiene una incidencia directa sobre la logística del proyecto Tres Quebradas, ya que el traslado de personal entre el Salar y Fiambalá debe realizarse bajo condiciones que permitan garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Mientras persisten las dificultades para transitar, el cambio de turno quedó postergado hasta el próximo 27 de julio, de acuerdo con la información conocida hasta el momento. En tanto, la preocupación expresada por los trabajadores se concentra en dos aspectos centrales de la situación: la continuidad del temporal y la disponibilidad de agua potable.