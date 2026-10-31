El calor seguirá en Catamarca y el lunes podrían llegar tormentas aisladas

Catamarca tendrá un fin de semana marcado por las altas temperaturas y el viento, según el pronóstico difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital.

Sábado: calor y viento del norte

Este sábado 31 de octubre se espera una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 30°C.

El cielo permanecerá mayormente despejado, mientras que el viento soplará desde el norte, con ráfagas de entre 30 y 60 km/h.

No se esperan precipitaciones.

Domingo: la máxima llegará a 32°C

Noviembre comenzará con temperaturas aún más elevadas. Para el domingo 1 de noviembre se prevé una mínima cercana a los 20°C y una máxima de 32°C.

El cielo estará parcialmente nublado. El viento será leve desde el sur, a unos 20 km/h, y durante la noche rotará al norte, con una velocidad aproximada de 30 km/h.

La precipitación estimada es de 0 milímetros.

Lunes: probabilidad de tormentas aisladas

Para el lunes 2 de noviembre se anticipa cielo parcialmente nublado e inestabilidad durante las horas de la siesta, con probabilidad de tormentas aisladas.

El viento soplará desde el norte, con ráfagas de entre 30 y 60 km/h.