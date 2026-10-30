Un temblor de 3,1 grados sorprendió a los catamarqueños

Un sismo se registró este viernes 30 de octubre, a las 21:59 horas, en la provincia de Catamarca y fue percibido con bastante claridad por numerosos vecinos de distintos sectores.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 23 kilómetros al sudoeste de San Fernando del Valle de Catamarca, a 43 kilómetros al noreste de Chumbicha y a 128 kilómetros al noreste de la ciudad de La Rioja.

Uno de los datos más relevantes del registro es que se trató de un sismo superficial, cuyo foco se localizó a tan solo 10 kilómetros de profundidad.

Esta característica tiene una incidencia directa en la manera en que los vecinos de la ciudad Capital perciben un movimiento sísmico. Cuando un sismo se origina cerca de la superficie terrestre, la energía liberada durante el fenómeno debe recorrer una distancia menor hasta llegar a las zonas habitadas.

En consecuencia, esa energía llega casi sin perderse en el camino, lo que puede provocar que el movimiento se sienta con mayor fuerza en los sectores cercanos al epicentro.

La profundidad es un factor determinante para comprender la percepción de un movimiento telúrico. En este caso, los apenas 10 kilómetros que separaban el foco sísmico de la superficie ayudan a explicar por qué numerosos vecinos manifestaron haberlo sentido con bastante claridad.

De esta manera, la percepción del fenómeno no depende exclusivamente de su magnitud. Un movimiento sísmico de baja magnitud también puede sentirse con intensidad cuando se produce a poca profundidad, debido a que la energía tiene menos recorrido para disiparse antes de alcanzar la superficie.