Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo en Catamarca este fin de semana

El último sábado de octubre llegará con condiciones típicamente calurosas en la Capital catamarqueña. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 31 de octubre se espera una temperatura mínima de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

La jornada estará marcada por un cielo mayormente despejado, lo que acompañará el desarrollo de temperaturas elevadas durante gran parte del día. Sin embargo, uno de los factores destacados será la intensidad del viento, que soplará desde el sector norte con ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones de lluvia, el organismo nacional estima una precipitación de 0 milímetros, por lo que no se prevén registros de precipitaciones para esta jornada.

Domingo: noviembre comienza con temperaturas de hasta 32°C

El inicio de noviembre mantendrá la tendencia de temperaturas elevadas en la Capital. Para el domingo 1 de noviembre, el SMN pronostica una mínima cercana a los 20°C y una máxima que ascenderá hasta los 32°C, convirtiéndose en la jornada más calurosa de las tres contempladas en el pronóstico.

El cielo estará parcialmente nublado, con condiciones que combinarán nubosidad variable y temperaturas altas. En relación con el comportamiento del viento, se prevé una primera circulación desde el sector sur, con una intensidad leve de aproximadamente 20 kilómetros por hora.

No obstante, el escenario cambiará durante la noche, cuando el viento rotará hacia el norte y alcanzará una velocidad estimada de 30 kilómetros por hora.

Al igual que durante el sábado, la previsión de precipitaciones se mantiene en 0 milímetros, por lo que el comienzo del nuevo mes no presenta lluvias estimadas para la Capital catamarqueña.

Lunes: inestabilidad durante la siesta y posibilidad de tormentas aisladas

Para el lunes 2 de noviembre, el panorama meteorológico presentará algunas variaciones. Si bien el cielo continuará parcialmente nublado, el pronóstico anticipa un período de inestabilidad durante las horas de la siesta, momento en el que podría desarrollarse la mayor actividad meteorológica de la jornada.

El SMN señala la posibilidad de tormentas aisladas, una condición que introduce un cambio respecto de las previsiones del sábado y el domingo, cuando no se estimaban precipitaciones.

En cuanto al viento, se espera que continúe soplando desde el sector norte, nuevamente con ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora, manteniendo la presencia de fuertes corrientes de aire durante el comienzo de la semana.

El pronóstico informado no especifica el valor de la temperatura mínima para el lunes. Asimismo, la precipitación estimada figura en 0 milímetros, pese a la probabilidad de tormentas aisladas señalada para las horas de la siesta.