El COE informó que ya fueron rescatadas 163 personas de la cordillera catamarqueña

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dio a conocer una nueva actualización sobre el operativo de rescate que se lleva adelante en la cordillera catamarqueña, donde numerosos turistas quedaron varados como consecuencia de las condiciones climáticas registradas en la zona de alta montaña.

De acuerdo con el informe oficial, emitido con datos actualizados hasta las 12:30 de este miércoles 29 de julio, el despliegue permitió rescatar hasta el momento a un total de 163 personas de 190, en el marco de un trabajo coordinado que involucra a organismos provinciales, nacionales, municipios, empresas y equipos especializados.

Las tareas continúan desarrollándose en distintos sectores de la cordillera, tanto con acciones de rescate como con trabajos destinados a despejar los caminos y facilitar el acceso a las zonas afectadas por la acumulación de nieve.

El estado de las personas asistidas

Según precisó el COE, de las 163 personas alcanzadas por el operativo, 131 fueron rescatadas y asistidas en el campamento base del kilómetro 0.

En tanto, 32 personas permanecen resguardadas en el campamento Tres Quebradas de Zijin, donde continúan bajo asistencia mientras avanzan las tareas previstas dentro del dispositivo desplegado en la región. El organismo también informó que aún hay 36 personas localizadas y en proceso de rescate, por lo que las tareas continúan activas para garantizar la asistencia de quienes permanecen en distintos puntos de la cordillera.

Dentro de ese grupo, las autoridades indicaron que dos camionetas lograron autoevacuarse, y sus ocupantes dieron aviso de la situación a las autoridades una vez que llegaron al campamento base.

La actualización refleja que el operativo mantiene un seguimiento permanente sobre las personas localizadas y sobre cada una de las acciones necesarias para completar el rescate.

Avanzan las tareas de despeje en los caminos

Además de las acciones de asistencia directa a los turistas, el operativo contempla un importante trabajo de despeje de nieve sobre los caminos de montaña.

El COE informó que las máquinas continúan avanzando sobre el tramo comprendido entre los kilómetros 20 y 30, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y facilitar el acceso de los equipos de rescate hacia los sectores donde todavía permanecen personas a la espera de ser evacuadas.

Estas tareas forman parte del dispositivo integral desplegado en la zona y buscan generar las condiciones necesarias para continuar con el operativo en los sectores afectados por la intensa acumulación de nieve.

Se incorporarán drones y un helicóptero al operativo

El informe oficial también confirmó que, a través de gestiones realizadas por el gobernador Raúl Jalil, en las próximas horas el operativo sumará nuevos recursos destinados a fortalecer las tareas de búsqueda y rescate.

Entre ellos se incorporarán drones de Gendarmería Nacional, pertenecientes al Escuadrón 58 La Rioja, que permitirán ampliar el proceso de rastrillaje en la zona cordillerana con el propósito de constatar que todas las personas se encuentren localizadas. Asimismo, desde la provincia de Salta será enviado un helicóptero, recurso que tendrá como finalidad facilitar la extracción de turistas que permanezcan en sectores de difícil acceso.

Con estas incorporaciones, el operativo buscará ampliar la capacidad de intervención en los puntos donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso por vía terrestre.

Cuáles son los organismos que intervienen

El amplio dispositivo de rescate continúa ejecutándose mediante la intervención coordinada de organismos públicos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia, empresas y entidades vinculadas al turismo.

Participan del operativo: