El Colegio Médico pide por el uso de la ivermectina para el personal de Salud

El uso de este medicamento, a modo de profilaxis, ya se utiliza en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán y Corrientes y ahora el pedido es para que los profesionales de nuestra provincia sean autorizados a su uso.

Así lo confirmó el presidente del Colegio Médico de Catamarca, el Dr. Guillermo Martínez, quien ya planteó al Gobierno provincial el uso de la ivermectina.

Esta droga de uso antiparasitario operaría como profilaxis de contagio en el personal de Salud para que la atención sanitaria no se resienta, dado el crecimiento de contagios entre los profesionales de Catamarca.

Martínez comentó, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, que la propuesta se realizó ya el lunes, en el marco del encuentro virtual entre los miembros del COE, los asesores epidemiológicos y el gobernador Raúl Jalil. “La respuesta del gobernador es que esto se trate en el mundo científico”, dijo el facultativo,

“Hemos recibido opinión al respecto que trasladamos a nuestras autoridades sobre la posibilidad de ensayar el uso y empezar a utilizarlo en la prevención de la infección en el personal de la Salud”, acotó, al tiempo que detalló que en este momento, junto a la comisión asesora integrada por la Universidad de Catamarca a través de la Facultad de Ciencia de la Salud, Circulo Médico y Colegios Profesionales de la Salud y Feclisa ya llevan adelante una investigación clínica sobre la ivermectina.

El facultativo y presidente del Colegio Médico admitió que si bien hay entidades científicas que no recomiendan su uso, apuntó que “por el avance de la pandemia, no hay tiempo para esperar los resultados de las investigaciones”.