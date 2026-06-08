El "Eva Perón" se suma al Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada

En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón se concretó la firma de un convenio de gestión destinado a la implementación del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), una iniciativa que busca fortalecer la atención de pacientes pediátricos que atraviesan esta compleja patología.

El acuerdo fue suscripto por la ministra de Salud de la Provincia, Dra. Johana Carrizo; la directora general del Hospital de Niños Eva Perón, Dra. Graciela Romero; y el director del Centro de Ablación e Implante de Catamarca (CAICA), Dr. Marcelo Lobo.

La puesta en marcha de este programa representa un paso importante en la consolidación de estrategias sanitarias orientadas a mejorar la calidad de atención de niños y niñas con enfermedad renal crónica, mediante un trabajo articulado entre distintas instituciones y niveles del sistema de salud.

Objetivos del Programa ERCA

La iniciativa tiene como finalidad principal fortalecer la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento integral de pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada.

El programa apunta además a promover una atención interdisciplinaria y coordinada, permitiendo una mejor articulación entre los distintos actores que intervienen en el abordaje de esta enfermedad. Entre los objetivos centrales se encuentran:

• Fortalecer la detección temprana de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.

• Mejorar el diagnóstico y el acceso a tratamientos especializados.

• Garantizar un seguimiento integral y continuo de la evolución clínica de los pacientes.

• Favorecer la articulación entre los diferentes niveles del sistema sanitario.

• Promover una mayor equidad en el acceso a procedimientos complejos como el trasplante renal.

La estrategia busca que cada paciente pueda contar con un acompañamiento sostenido a lo largo de todo el proceso de atención, desde la detección de la enfermedad hasta las instancias más avanzadas de tratamiento.

Creación del Consultorio CERCA

Como parte de las acciones previstas en el convenio, el Hospital de Niños Eva Perón pondrá en funcionamiento un Consultorio de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA).

Este espacio estará destinado específicamente al acompañamiento y cuidado de pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica, permitiendo concentrar recursos, seguimiento médico y estrategias de atención especializadas. La creación del consultorio constituye uno de los principales ejes del programa, ya que brindará una estructura específica para abordar las necesidades de los niños y niñas que requieren controles permanentes y tratamientos especializados.

Acceso al trasplante y seguimiento integral

Las autoridades destacaron los beneficios concretos que traerá la implementación del convenio para los pacientes pediátricos de la provincia.

Según señalaron, "este convenio ERCA nos permitirá inscribir a todos los pacientes pediátricos que lo necesiten en la lista de espera para trasplante renal, realizar un seguimiento integral de quienes cursan enfermedad renal crónica y garantizar una mayor equidad en el acceso al trasplante para todos los niños y niñas de la provincia".

La posibilidad de incorporar a los pacientes que lo requieran a las listas de espera para trasplante renal constituye uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa, ya que permitirá ordenar y fortalecer los mecanismos de acceso a este tipo de tratamientos complejos.

Al mismo tiempo, el seguimiento integral previsto por el programa busca acompañar de manera permanente la evolución clínica de cada paciente, favoreciendo intervenciones oportunas y una atención más coordinada.

Articulación institucional para mejorar la atención

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la consolidación del trabajo conjunto entre el Hospital de Niños Eva Perón, el CAICA y los distintos niveles de atención sanitaria.

La implementación del Programa ERCA favorecerá:

• La detección temprana de nuevos pacientes.

• El seguimiento continuo de los casos ya diagnosticados.

• El acceso oportuno a tratamientos especializados.

• La coordinación entre instituciones sanitarias.

• La optimización de los procesos vinculados al trasplante renal.

Este esquema de trabajo articulado busca garantizar una respuesta más eficiente frente a las necesidades de los pacientes pediátricos que padecen enfermedad renal crónica avanzada.

Una estrategia para ampliar oportunidades

Con la incorporación al Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada, el Hospital de Niños Eva Perón suma una nueva herramienta destinada a fortalecer la atención especializada de niños y niñas de toda la provincia.

La firma del convenio entre el Ministerio de Salud, el Hospital y el CAICA apunta a consolidar una estrategia integral que permita mejorar la detección, el tratamiento y el seguimiento de la enfermedad, al tiempo que amplía las posibilidades de acceso a procedimientos complejos como el trasplante renal.

De esta manera, la institución continúa avanzando en políticas orientadas a mejorar la calidad de atención y a generar mayores oportunidades de acceso a tratamientos especializados para pacientes pediátricos de Catamarca.