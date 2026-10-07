El Festival de Cortos "El Héroe" cumple 20 años

El Festival de Cortos "El Héroe" se prepara para atravesar una edición especialmente significativa: cumple 20 años de trayectoria acompañando, visibilizando y promoviendo la realización audiovisual en el Noroeste Argentino (NOA). En el marco de este aniversario, la organización recordó que continúa abierta la convocatoria para participar de la edición que celebrará las dos décadas de este espacio dedicado al cine independiente y a la producción audiovisual de la región.

La celebración tendrá lugar durante las jornadas del 3, 4 y 5 de diciembre, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Durante esos tres días, el festival concentrará distintas propuestas vinculadas con el universo de los cortometrajes y con quienes participan de la creación y desarrollo de producciones audiovisuales.

La edición aniversario contempla una programación que combinará diferentes formatos y espacios de encuentro. Entre las actividades previstas se encuentran:

Muestras de cortometrajes.

Charlas con referentes del sector audiovisual.

Secciones especiales.

Sección competitiva.

De esta manera, la propuesta reunirá la exhibición de obras con instancias destinadas al intercambio y al acercamiento entre realizadores, referentes y público.

Una convocatoria dirigida a realizadores del NOA

Uno de los ejes centrales de esta edición será la convocatoria para participar de la competencia oficial, que continúa abierta y está destinada específicamente a realizadores del Noroeste Argentino.

El alcance territorial constituye uno de los aspectos centrales de la convocatoria, ya que el festival mantiene su mirada puesta en la producción audiovisual de la región. En ese sentido, la invitación está dirigida a quienes desarrollen sus trabajos dentro del ámbito del NOA y quieran formar parte de esta edición aniversario.

Para participar de la competencia oficial, las obras deben cumplir una condición específica: los cortometrajes postulados deben ser inéditos o no haber competido en otros festivales.

Este requisito forma parte de las condiciones establecidas para las producciones que aspiren a integrar la sección competitiva del festival.

"El Héroe" y la identidad cultural del NOA

El aniversario número 20 representa también una oportunidad para reafirmar los objetivos que atraviesan la propuesta desde sus comienzos. La celebración de estas dos décadas busca reafirmar el compromiso del festival con la identidad cultural del NOA y con el desarrollo del cine independiente.

En ese recorrido, el festival se presenta como un espacio destinado a acompañar y visibilizar la realización audiovisual regional, al tiempo que promueve la producción de obras vinculadas con el territorio y con quienes forman parte de su comunidad audiovisual.

La edición aniversario reunirá así dos dimensiones de la propuesta: por un lado, la continuidad de una convocatoria destinada a los realizadores del NOA; por otro, una programación especial que permitirá compartir cortometrajes, generar encuentros y desarrollar actividades relacionadas con el sector.

El hecho de alcanzar los 20 años coloca a esta edición en un lugar particular dentro de la trayectoria del Festival de Cortos "El Héroe", que prepara tres jornadas para celebrar su recorrido y sostener el espacio dedicado a la producción audiovisual independiente.

Tres jornadas con cortometrajes

La programación prevista para los días 3, 4 y 5 de diciembre tendrá como sede a la Universidad Nacional de Catamarca y estará integrada por diferentes propuestas.

Las muestras de cortometrajes ocuparán un lugar central dentro de las actividades, acompañadas por charlas con referentes del sector, que permitirán sumar instancias de intercambio en torno a la actividad audiovisual. A esto se agregarán secciones especiales y la ya mencionada sección competitiva, destinada a las obras que cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria.

La combinación de estas propuestas permitirá que la edición aniversario no se limite únicamente a la exhibición de producciones, sino que reúna distintas formas de participación vinculadas con el cine y el audiovisual.

En este contexto, la continuidad de la convocatoria adquiere especial relevancia, ya que los realizadores del NOA todavía tienen la posibilidad de presentar sus trabajos para formar parte de la competencia oficial de una edición que estará marcada por los 20 años del festival.

Cómo participar de la convocatoria

Los interesados en conocer las condiciones para participar, consultar las bases y realizar la recepción de obras pueden comunicarse mediante las redes oficiales del Festival de Cortos "El Héroe" o utilizar sus vías de contacto habituales.

Los principales puntos de la convocatoria son:

Destinatarios: realizadores del NOA.

realizadores del NOA. Tipo de obras: cortometrajes.

cortometrajes. Competencia oficial: las obras deben ser inéditas o no haber competido en otros festivales.

las obras deben ser inéditas o no haber competido en otros festivales. Edición aniversario: 20 años del Festival de Cortos "El Héroe".

20 años del Festival de Cortos "El Héroe". Fechas del festival: 3, 4 y 5 de diciembre.

3, 4 y 5 de diciembre. Lugar: Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

Con la convocatoria todavía abierta, "El Héroe" avanza hacia una edición que tendrá como eje la celebración de sus 20 años de acompañamiento, visibilización y promoción de la realización audiovisual regional. La cita de diciembre reunirá producciones, referentes y público alrededor de una programación que pondrá nuevamente en escena al cortometraje y al cine independiente del Noroeste Argentino.