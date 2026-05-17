El folklore suma a Lázaro Caballero al Escenario Mayor de la Fiesta del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a tener entre sus principales protagonistas a Lázaro Caballero, quien se presentará el próximo sábado 25 de julio en el Escenario Mayor del tradicional festival catamarqueño.

El anuncio confirma el regreso de uno de los artistas folclóricos de mayor crecimiento y convocatoria de los últimos años, cuya presencia dentro del circuito de festivales populares se consolidó a partir de una propuesta artística marcada por la cercanía con el público, la identidad popular y un fuerte vínculo con las nuevas generaciones.

La actuación del destacado músico formoseño dentro del Escenario Mayor representa además un nuevo paso en su recorrido dentro de la Fiesta del Poncho, luego del impacto que generó su participación en la edición pasada en El Patio, donde reunió a una multitud y dejó una de las postales más convocantes del festival.

Un regreso esperado por el público catamarqueño

La relación entre Lázaro Caballero y el público de Catamarca se fue fortaleciendo con el correr de las distintas ediciones del Poncho. El artista formoseño ya había participado anteriormente del festival, aunque su última presentación en El Patio terminó de consolidar un vínculo especial con los asistentes, que respondieron masivamente a su propuesta musical.

Aquella actuación estuvo marcada por una importante convocatoria y por un clima de permanente interacción con el público, una característica que se convirtió en uno de los sellos distintivos del músico. Ahora, el desembarco en el Escenario Mayor aparece como una consecuencia natural de ese crecimiento dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los encuentros culturales y folclóricos más importantes del país.

La presentación prevista para el sábado 25 de julio lo ubicará en el principal escenario del festival, en una edición donde volverá a reencontrarse con un público que ya lo adoptó como una de las figuras más convocantes del circuito festivalero.

Una propuesta artística con fuerte identidad popular

Lázaro Caballero construyó su camino artístico apoyado en una propuesta atravesada por la sencillez, la cercanía y el contacto permanente con la gente. Su crecimiento dentro de los grandes festivales argentinos se apoyó precisamente en esa conexión con el público, especialmente con sectores jóvenes que encontraron en sus canciones una nueva manera de acercarse al folklore.

Las presentaciones del músico combinan distintos elementos que fueron consolidando su identidad dentro de la escena folclórica. Ese ida y vuelta permanente con la gente se convirtió en uno de los aspectos más reconocibles de sus recitales y en una de las razones de su crecimiento dentro de los escenarios más importantes del país.

La respuesta del público catamarqueño durante sus últimas participaciones en el Poncho dejó en evidencia ese fenómeno, que ahora tendrá una nueva expresión en el escenario principal de la fiesta.

El Poncho y su apuesta por artistas convocantes

La incorporación de Lázaro Caballero al Escenario Mayor forma parte de una programación que continúa sumando nombres con fuerte convocatoria popular para la edición 2026 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El festival, que cada año reúne a miles de personas en Catamarca, mantiene así su apuesta por combinar figuras consagradas con artistas que atraviesan un importante presente dentro de la música popular argentina.

En ese contexto, el crecimiento de Lázaro Caballero dentro de los escenarios festivaleros aparece acompañado por una creciente identificación del público con su propuesta artística.

El paso del artista por distintos festivales del país consolidó además una presencia cada vez más fuerte dentro del circuito folclórico nacional, particularmente entre espectadores jóvenes que volvieron a acercarse al género a partir de nuevas formas de interpretación y de puesta en escena.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas para la presentación estarán disponibles próximamente a través de la plataforma oficial de venta Universo Tickets.

Además, toda la programación de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrá seguirse mediante los canales oficiales del evento. Los espacios habilitados para consultar novedades y actividades son:

La actuación de Lázaro Caballero en el Escenario Mayor se perfila así como uno de los momentos destacados de la próxima edición del Poncho, en una nueva muestra del fuerte vínculo construido entre el artista formoseño y el público catamarqueño, que volverá a reencontrarse con una de las figuras de mayor crecimiento dentro del folklore argentino actual.