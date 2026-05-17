El Laureano Brizuela inaugura el 3° Salón Regional de Artes Visuales

El Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela será escenario este lunes, a las 19 horas, de la inauguración oficial del 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca 2026, una propuesta cultural que reunirá obras de artistas de todo el Noroeste Argentino en una edición que marca un punto de inflexión en la historia del certamen.

La actividad se desarrollará en la sede del museo, ubicada en San Martín 316, y se enmarca dentro de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos y la Semana de los Museos.

La muestra exhibirá las 40 obras seleccionadas por el jurado junto con las piezas ganadoras del certamen, en un montaje que pondrá en diálogo distintas técnicas, materiales, disciplinas y lenguajes artísticos representativos de la producción visual contemporánea de la región. La convocatoria fue organizada por la Secretaría de Gestión Cultural a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y del Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, organismos dependientes del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia.

Una edición histórica con participación regional

La edición 2026 del Salón Regional de Artes Visuales adquirió un carácter histórico debido a que, por primera vez desde la creación del certamen, la convocatoria tuvo alcance regional. El llamado reunió un total de 212 postulaciones provenientes de artistas de:

Catamarca.

Jujuy.

Salta.

Tucumán.

La Rioja.

Santiago del Estero.

Las obras participaron en distintas disciplinas vinculadas a las artes visuales, entre ellas:

Pintura.

Fotografía.

Grabado.

Textil.

Dibujo.

Escultura.

La temática de la convocatoria fue libre, permitiendo la participación de múltiples enfoques estéticos y conceptuales dentro de la producción artística contemporánea del NOA. La muestra que se inaugura este lunes refleja precisamente esa diversidad de miradas y propuestas visuales, a través de un recorrido que reúne artistas de distintas trayectorias y provincias.

Las obras premiadas del salón

El jurado del certamen otorgó los premios adquisición a tres artistas de distintas provincias del norte argentino.

El 1° Premio fue para Rodolfo Edgardo Soria, de Santiago del Estero, por la escultura "Diluvio ¿Algo estaremos haciendo mal?".

El 2° Premio correspondió a Viviana Raquel Averboch, de Catamarca, por la escultura "Tiempos Violentos".

El 3° Premio fue otorgado a Emiliano D'Amato Mateo, de Tucumán, por la obra textil "Laberinto", perteneciente a la serie "La línea vulnerable".

Además, el jurado entregó menciones adquisición y menciones no adquisición a otros artistas participantes.

Las menciones adquisición fueron para:

Virginia Chialvo Lasala, por el grabado "Tramas de Cultivo".

Carolina Grillo, por la fotografía "ST", de la serie "Perder un objeto".

En tanto, las menciones no adquisición correspondieron a:

Diego Alexis Sarmiento, por la obra "Picos, canillas o grifos".

Marianela Torino y Juliana García, por el dibujo "Habitar".

La presencia de artistas de todo el NOA

La muestra contará con una amplia representación de artistas provenientes de las distintas provincias del Noroeste Argentino. Catamarca tendrá diez representantes dentro del salón:

José María Rodríguez Velásquez.

Viviana Raquel Averboch.

María Leonor León.

Lucía Belén Acosta Olivera.

Marina Cubas.

Javier José Pastrana.

Almendra Acosta Galera.

Gisela Dalla Vía.

Ariel Alejandro Pacheco.

Agustín Orquera.

Por Tucumán participarán once artistas:

Mateo D'Amato Emiliano.

Rocío Yulianna Avellaneda.

José Fabián Guelardi.

Jessica Ivana Morillo.

Laura Valeria Cannata.

Karina Valeria Dicker.

Eugenia Correa.

Gustavo Escalante.

Juliana Baum Ruiz.

Damián Esteban Díaz.

Daniel Roberto Ruiz.

Salta contará con diez expositores:

Santiago Álvarez.

Sebastián Miguel.

Paula Andrea Puca.

Victoria Jaffe.

Marianela Torino y Juliana García.

Guillermo Leonardo del Milagro Plaza.

Carolina Grillo.

Claudia Lamas.

Edgar Ulises Wallace.

Patricia Alejandra Piccardo.

Jujuy estará representada por:

Virginia Chialvo Lasala.

Gabriela Alejandra Ortega.

Maiten Reynoso.

Antonella Pérez Camacho.

Agustín Begueri.

Alejandro López.

La Rioja sumará las obras de Diana Guzmán y Diego Alexis Sarmiento, mientras que Santiago del Estero tendrá representación a través de la obra premiada de Rodolfo Edgardo Soria.