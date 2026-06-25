El frío no se va de Catamarca: así va a estar el clima este jueves

Catamarca se prepara para atravesar este jueves bajo un escenario de estabilidad meteorológica plena, con una jornada dominada por el buen tiempo, el cielo despejado y la ausencia total de precipitaciones. El pronóstico difundido para la provincia no anticipa cambios bruscos ni fenómenos adversos a lo largo del día y dibuja un panorama uniforme de principio a fin, con un amanecer frío, una mañana marcada por la temperatura más baja de la jornada, una tarde más agradable en términos térmicos y una noche que mantendrá las mismas condiciones de estabilidad.

La previsión del Servicio Meteorológico Nacional muestra, además, un comportamiento ordenado de las principales variables del tiempo. La probabilidad de precipitaciones será de cero en la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, mientras que el cielo permanecerá despejado en todas las franjas horarias. En ese marco, la temperatura se moverá dentro de una amplitud térmica moderada: el valor más bajo se registrará durante la mañana, con 5 grados, y el máximo llegará por la tarde, cuando el termómetro alcance los 15 grados. Esa secuencia dejará una postal invernal típica, con primeras horas frías y una mejora relativa hacia la segunda mitad del día.

Un amanecer bajo cielo limpio

La jornada comenzó con condiciones meteorológicas ya consolidadas. Durante la madrugada, Catamarca presentó cielo despejado, una temperatura de 6 grados y viento del Sudoeste con velocidades previstas entre 7 y 12 km/h.

Es así que desde las primeras horas, el tiempo se perfiló sin nubosidad significativa, sin lluvias y sin alteraciones en las condiciones generales.

La mañana será el momento más frío

Con el avance de las horas, el frío se hará sentir un poco más. Para la mañana, el pronóstico indica que el cielo continuará despejado y que la temperatura descenderá levemente hasta los 3 grados, el registro más bajo previsto para todo el día en gran parte de la provincia, salvo en la zona de la puna donde los registros son más bajos. Se tratará, por lo tanto, del momento de menor temperatura de la jornada, en el marco de un día que se moverá dentro de una franja térmica moderada, pero con un arranque decididamente fresco.

A esa condición se sumará un cambio en la dirección del viento. En la mañana, la circulación prevista será del Noroeste, con velocidades también ubicadas entre 7 y 12 km/h. Al igual que en la madrugada, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero y sin nubosidad y con un ambiente frío como rasgo dominante en el inicio de la actividad diaria.

La tarde mostrará el repunte térmico más marcado del día

Después de un comienzo frío, la tarde traerá el tramo más templado del jueves. El SMN prevé que las condiciones sigan siendo estables, con cielo despejado y una temperatura que ascenderá hasta los 16 grados, el valor máximo de la jornada. Ese incremento de diez grados respecto de la mínima matinal marcará el cambio más notorio del día y consolidará la amplitud térmica prevista para este 25 de junio.

En paralelo, también habrá una modificación en la intensidad y la dirección del viento. Se espera circulación del Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, superiores a las registradas en la madrugada y la mañana. Sin embargo, ese aumento no implicará un cambio de escenario.

De esta manera este tramo del día aparecerá así como el momento más benigno de la jornada en términos térmicos. Con 15 grados, Catamarca encontrará un alivio respecto del frío de las primeras horas, aunque siempre dentro de un contexto de tiempo seco, sin lluvias y con condiciones completamente favorables.

La noche cerrará con la misma estabilidad

El último tramo del jueves sostendrá la tendencia que habrá dominado toda la jornada. Para la noche, el pronóstico anticipa nuevamente cielo despejado, una temperatura de 12 grados y viento del Noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El cierre del día mostrará un leve descenso térmico respecto de la tarde, al pasar de 15 a 12 grados, aunque sin modificar el patrón general del jueves. El cielo despejado continuará como elemento constante, al igual que la estabilidad del tiempo y la ausencia de fenómenos adversos. La noche, en consecuencia, no romperá la lógica del resto de la jornada, sino que la prolongará hasta el final.