El "San Juan Bautista" celebró el día de su santo patrono y homenajeó a trabajadores

El Hospital Interzonal San Juan Bautista, principal centro asistencial de la provincia, celebró el día de su santo patrono con una jornada que reunió a autoridades provinciales, trabajadores de la salud y miembros de la comunidad hospitalaria, en un acto cargado de simbolismo institucional y de reconocimiento al recorrido de una de las instituciones sanitarias más representativas de Catamarca. La actividad volvió a poner en primer plano una tradición profundamente arraigada en la historia del hospital, al tiempo que permitió homenajear a trabajadores que recientemente accedieron a la jubilación y exponer los desafíos de gestión que la institución proyecta hacia adelante.

La celebración estuvo encabezada por la ministra de Salud, Johana Carrizo, junto al director del nosocomio, Martín Pichetto, y autoridades ministeriales, quienes participaron de los actos conmemorativos desarrollados en el marco de una fecha significativa para la identidad del hospital. La jornada combinó el componente histórico y emotivo de la conmemoración con un mensaje institucional centrado en el reconocimiento al personal, el valor de la tarea cotidiana y las perspectivas de crecimiento del establecimiento en materia de infraestructura y tecnología.

Como ocurre cada año, uno de los momentos centrales de la celebración fue el tradicional chocolate compartido, una práctica que forma parte de la identidad del Hospital San Juan Bautista y que convoca a quienes integran la vida cotidiana del centro de salud en una instancia de encuentro, memoria y pertenencia. En esta oportunidad, además, el aniversario sumó un reconocimiento institucional por parte del Concejo Deliberante de la Capital, que declaró de Interés Municipal la celebración y entregó la ordenanza correspondiente.

Una celebración ligada a la identidad

La conmemoración del día del santo patrono del Hospital San Juan Bautista no es un acto aislado dentro del calendario institucional, sino una práctica que forma parte de la historia y de la identidad del establecimiento. La jornada se inscribe en una tradición que año tras año reúne a la comunidad hospitalaria en torno a una fecha que trasciende lo ceremonial para convertirse en una instancia de reafirmación del vínculo entre la institución, sus trabajadores y la sociedad a la que presta servicio.

En ese marco, la presencia de autoridades provinciales, representantes legislativos, referentes eclesiásticos y trabajadores del hospital mostró la relevancia simbólica y pública que conserva el San Juan Bautista dentro del sistema de salud catamarqueño. La celebración permitió, además, visibilizar el peso institucional de un nosocomio que no solo concentra una parte central de la atención sanitaria de la provincia, sino que también se proyecta como espacio de pertenencia para quienes lo sostienen día a día con su labor.

La jornada tuvo como escenario un hospital que conjuga tradición, servicio y una mirada puesta en el futuro. Ese equilibrio entre historia y proyección fue uno de los ejes que atravesó el acto, en el que se destacó tanto el valor del trabajo cotidiano del personal como la necesidad de seguir fortaleciendo la institución.

Reconocimiento a trabajadores

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue el homenaje a trabajadores del hospital que recientemente accedieron a su jubilación. Durante el acto se concretó la entrega de medallas conmemorativas en reconocimiento a la trayectoria y al compromiso de quienes formaron parte del funcionamiento del San Juan Bautista y cerraron una etapa de servicio dentro de la institución.

El reconocimiento a quienes culminan su vida laboral dentro del hospital sumó una dimensión especialmente emotiva a la jornada, al poner en valor no solo el tiempo transcurrido en la función pública, sino también la construcción de una historia compartida en uno de los ámbitos más sensibles del Estado como es el sistema de salud. La decisión de distinguir a los jubilados en el marco del día del santo patrono reforzó el sentido comunitario de la celebración y el lugar que ocupan los trabajadores dentro de la vida institucional del nosocomio.

En una institución donde la continuidad del servicio depende del compromiso cotidiano de sus equipos, el homenaje a quienes concluyeron su recorrido laboral operó también como una forma de reconocer el aporte sostenido de generaciones de trabajadores a la consolidación del hospital como referencia sanitaria provincial.

El mensaje de la ministra

Durante el acto, la ministra de Salud Johana Carrizo tomó la palabra para saludar a la comunidad hospitalaria y destacar la tarea que el personal desarrolla diariamente. "Es un honor compartir una celebración más de nuestro patrono. Quiero agradecerles por el trabajo diario que realizan", expresó ante los presentes, en un mensaje centrado en el reconocimiento a la labor cotidiana de quienes integran el sistema sanitario.

La ministra también subrayó la calidad académica y profesional de los equipos de salud de la provincia, una valoración que en el contexto de la celebración funcionó como respaldo institucional al trabajo que se realiza en el Hospital San Juan Bautista y, al mismo tiempo, como reafirmación del lugar que ocupa el capital humano dentro de la política sanitaria.

Sus palabras se inscribieron en una ceremonia orientada no solo a conmemorar una fecha tradicional, sino también a agradecer públicamente la tarea del personal de salud. El mensaje de Carrizo colocó en el centro a los trabajadores del hospital y reforzó la dimensión humana de una institución que, además de su peso asistencial, se sostiene sobre el esfuerzo profesional y cotidiano de sus equipos.

Martín Pichetto y los desafíos

Por su parte, el director del Hospital San Juan Bautista, Martín Pichetto, aprovechó la celebración para proyectar la mirada institucional hacia el futuro y plantear los desafíos que atraviesa el nosocomio. "Tenemos proyectos muy ambiciosos, no solo en materia de infraestructura sino también en la incorporación de nuevas tecnologías, que representan grandes desafíos para la institución", señaló.

La declaración del director dejó expuesto que la agenda del hospital no se limita a la conmemoración de una fecha significativa, sino que está atravesada por una planificación que incluye obras, mejoras y procesos de modernización tecnológica. El énfasis puesto en la infraestructura y en la incorporación de nuevas tecnologías marcó dos de los vectores sobre los que el hospital piensa su desarrollo, en un contexto donde la actualización institucional aparece como un objetivo de gestión.

Pichetto también dedicó un tramo de su intervención a agradecer el trabajo del personal y el acompañamiento ministerial. "A todo el equipo que con compromiso da respuesta a toda la sociedad catamarqueña y a la gestión ministerial que acompaña no solo en las dificultades, sino también en los proyectos que llevamos adelante", expresó, en un reconocimiento que enlazó la tarea de los trabajadores con el respaldo político e institucional del Ministerio de Salud.