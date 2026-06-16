Estudiantes del IES Saujil iniciaron una toma pacífica: piden cobertura de horas cátedra

Estudiantes del Instituto de Estudios Superiores (IES) Pomán, sede Saujil, pertenecientes a distintas carreras, llevan adelante una toma pacífica del edificio en reclamo por la falta de definiciones vinculadas a la cobertura de espacios curriculares y a la designación de docentes. La medida surge luego de varios días de manifestaciones y planteos realizados por los alumnos, quienes vienen expresando su preocupación por la demora en los procesos administrativos necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

La situación había sido advertida previamente por los estudiantes, quienes señalaron que la falta de avances en los concursos para distintas materias afecta directamente el dictado de clases y genera incertidumbre en la comunidad educativa. Según sostienen, la ausencia de definiciones concretas pone en riesgo la continuidad y la calidad de la formación que reciben.

En el marco del reclamo, los alumnos elevaron una nota dirigida a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, en la que resumieron su malestar con una frase contundente: "NOS PROMETIERON EDUCACIÓN, NOS DIERON ESPERA". El mensaje refleja el sentimiento de frustración que manifiestan frente a la falta de respuestas oficiales y a la prolongación de una situación que consideran perjudicial para su trayectoria académica.

Una medida colectiva para defender el derecho a la educación

De acuerdo con lo expresado por los propios estudiantes, la decisión de avanzar con la toma pacífica fue adoptada de manera colectiva. El objetivo central de la medida es defender el derecho a una educación superior de calidad y exigir respuestas concretas por parte de las autoridades educativas.

Los alumnos remarcaron que la protesta no busca generar enfrentamientos ni profundizar conflictos, sino visibilizar una problemática que consideran urgente. En ese sentido, difundieron un mensaje claro respecto de las razones que impulsan la medida de fuerza: "No buscamos conflicto, buscamos soluciones".

La toma se desarrolla de manera pacífica y, según indicaron los estudiantes, continuará mientras no existan definiciones que permitan resolver la situación de las horas cátedra pendientes y la cobertura de los espacios curriculares que aún no cuentan con docentes designados.

La protesta se extiende a Villa de Pomán

El conflicto no se limita únicamente a la sede de Saujil. Los estudiantes informaron que la sede de la Villa de Pomán también se sumará a la medida de fuerza mediante una toma pacífica prevista para las 13:30 horas.

La decisión de extender la protesta a otra sede refleja el alcance de la preocupación existente entre los alumnos y la voluntad de mantener una postura conjunta frente a una problemática que afecta el normal funcionamiento institucional.

La incorporación de Villa de Pomán al reclamo marca una nueva etapa dentro de las acciones impulsadas por los estudiantes, quienes buscan que la situación sea atendida con celeridad por las autoridades correspondientes.

Posible profundización de las medidas

En diálogo con medios de Pomán, el estudiante Juan Martínez manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa la institución educativa y señaló que existe inquietud entre los alumnos por la falta de respuestas.

Martínez indicó que, en caso de no obtener definiciones concretas, los estudiantes podrían avanzar con una profundización de las medidas de fuerza hasta alcanzar una solución por parte del Ministerio de Educación.

La advertencia se produce en un contexto en el que los alumnos consideran que la demora en los concursos y en la cobertura de las horas cátedra afecta directamente el desarrollo académico. Según expresaron, la falta de docentes en determinadas materias impide el normal cumplimiento de las actividades previstas para las distintas carreras.

Los principales puntos del reclamo

Los estudiantes sostienen que la situación actual impacta de manera directa en la vida académica de quienes cursan en la institución. Entre los aspectos señalados se encuentran:

Falta de llamado a concurso para horas cátedra.

Demoras en los procesos de cobertura de espacios curriculares.

Ausencia de definiciones sobre la designación de docentes.

Afectación del normal desarrollo de las actividades académicas.

Necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades educativas.

Mientras la toma pacífica continúa en la sede Saujil y Villa de Pomán se prepara para iniciar la misma medida, los estudiantes mantienen firme su postura de sostener el reclamo por vías pacíficas. La comunidad estudiantil insiste en que su objetivo es garantizar el acceso a una educación superior de calidad y obtener respuestas que permitan normalizar el funcionamiento académico de la institución.