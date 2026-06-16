Experiencias, sabores y destinos: el renovado Pabellón de Turismo promete un recorrido inmersivo

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 volverá a contar con uno de sus espacios más convocantes y representativos: el Pabellón de Turismo. En esta nueva edición, la propuesta llegará completamente renovada y con una premisa clara: transformar la visita en una experiencia integral donde el público no solo reciba información sobre los destinos turísticos de Catamarca, sino que también pueda interactuar, descubrir y vivir sensaciones vinculadas a cada rincón de la provincia.

La iniciativa busca profundizar el vínculo entre los visitantes y los destinos turísticos catamarqueños mediante una propuesta participativa y experiencial. El objetivo es que quienes recorran el pabellón puedan conocer de manera directa los paisajes, la cultura, la gastronomía, las tradiciones y las múltiples actividades que distinguen a cada región de la provincia.

Los municipios serán protagonistas

El pabellón contará con la participación de 24 municipios catamarqueños, que representarán la diversidad geográfica, cultural y turística del territorio provincial.

Estarán presentes:

La Puerta.

Los Altos.

Valle Viejo.

Fiambalá.

Andalgalá.

El Rodeo.

Las Juntas.

San Fernando del Valle de Catamarca.

Fray Mamerto Esquiú.

Tinogasta.

Paclín.

Tapso.

Recreo.

Saujil.

Santa María.

Santa Rosa.

Aconquija.

Los Varela.

Belén.

El Alto.

Capayán.

Icaño.

Antofagasta de la Sierra.

Londres.

Cada uno de estos destinos acercará al público su identidad, sus atractivos turísticos, sus propuestas culturales y productivas, generando un gran recorrido provincial dentro de un único espacio.

La directora provincial de Promoción Turística, Soledad Soria, explicó que el concepto central de este año apunta a que los visitantes puedan involucrarse activamente en cada propuesta.

"La idea principal de este año es que el visitante no solamente reciba información turística, sino que pueda vivir experiencias dentro del pabellón. Todo el trabajo que se realizó con los municipios estuvo orientado a que cada espacio permita interactuar, participar, descubrir y vivir un pedacito de Catamarca", señaló.

Actividades participativas y experiencias para el público

La propuesta fue desarrollada conjuntamente con los municipios para que cada stand incorpore herramientas de interacción directa con los visitantes.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Juegos participativos.

Degustaciones.

Demostraciones.

Experiencias temáticas.

Actividades interactivas.

La intención es que el recorrido funcione como una muestra anticipada de todo lo que Catamarca ofrece a lo largo del año en materia turística, cultural y gastronómica.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte dispondrá de un stand institucional donde se brindará información turística y se desarrollarán activaciones promocionales, degustaciones de productos regionales y diversas acciones destinadas a acercar la oferta turística provincial tanto a residentes como a turistas.

Dos innovadoras propuestas tecnológicas

Una de las principales novedades de esta edición llegará de la mano de la Secretaría de Gestión Turística, que desarrolló dos propuestas especialmente diseñadas para potenciar la experiencia de los visitantes.

La primera de ellas será "El Secreto Mejor Guardado", una experiencia inmersiva que permitirá a quienes participen fotografiarse sintiéndose parte de algunos de los paisajes más emblemáticos de Catamarca. La segunda propuesta será "La Ventana Mágica", una experiencia interactiva y audiovisual creada para descubrir destinos turísticos mediante una modalidad innovadora y sorprendente.

Ambas iniciativas buscarán acercar al público a los atractivos provinciales a través de recursos visuales y participativos.

Gastronomía, cultura y promoción durante toda la fiesta

El Pabellón de Turismo contará además con un escenario que tendrá actividad permanente durante los diez días de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

En ese espacio, los municipios presentarán:

Propuestas turísticas.

Propuestas gastronómicas.

Propuestas culturales.

Propuestas productivas.

A ello se sumará la participación de la escuela de gastronomía de UTHGRA, que realizará demostraciones culinarias, elaboración de recetas en vivo y actividades vinculadas a la cocina regional.

La programación también incluirá la presencia de artistas catamarqueños y delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia, en una propuesta coordinada por la Secretaría de Gestión Cultural.

Tradición, fe e identidad provincial

La identidad cultural y turística de Catamarca tendrá un lugar destacado dentro del pabellón mediante espacios que ya forman parte de la tradición del evento.

Entre ellos estarán:

La Ruta del Telar.

El Camino de la Fe.

La presencia de la Virgen del Valle.

La presencia de la Virgen de El Rodeo.

Un espacio dedicado al Beato Mamerto Esquiú.

Diversos espacios institucionales.

Estos sectores buscarán reflejar aspectos profundamente arraigados en la historia, la cultura y la espiritualidad de la provincia.

El nuevo Paseo Federal y la presencia de destinos argentinos

Otra de las novedades será la relocalización del Paseo Federal, que tradicionalmente se ubicaba en el sector del patio. Este año estará emplazado entre el Mercado Cultural y el Pabellón de Turismo, en una pérgola especialmente acondicionada para fortalecer el intercambio y la promoción turística entre destinos de todo el país.

Participarán catorce provincias y destinos turísticos de distintas regiones argentinas:

Jujuy.

Salta.

Tucumán.

La Rioja.

Santa Fe.

Corrientes.

San Juan.

Provincia de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Merlo.

Villa Carlos Paz.

Icho Cruz.

Pinamar.

Termas de Río Hondo.

La propuesta turística se completará con la participación de siete agencias de viajes receptivas de Catamarca, que promocionarán excursiones, circuitos y experiencias para quienes deseen recorrer la provincia.

Además, dentro del pabellón funcionará una cafetería concebida como espacio de encuentro para visitantes y expositores durante toda la duración de la fiesta.