La tormenta provocó caída de árboles y postes en Chumbicha y otras localidades de Capayán

La fuerte tormenta registrada en las últimas horas provocó daños en distintas localidades del departamento Capayán. Ante esta situación, la Municipalidad desplegó un operativo de emergencia para atender los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias y las ráfagas de viento.

En la localidad de San Pedro se reportaron caídas de árboles, voladuras de chapas y cortes en el cableado eléctrico. En San Martín, las precipitaciones generaron acumulación de agua en algunos sectores, mientras que en Balde de la Punta y El Quemado también llovió, aunque sin mayores consecuencias.

Trabajos de emergencia en Chumbicha

En Chumbicha, los equipos municipales recorrieron distintos puntos para realizar tareas de reparación y acondicionamiento del alumbrado público, afectado por la caída de postes, columnas y cableado.

Además, se llevaron adelante trabajos de corte y retiro de árboles derribados por las fuertes ráfagas de viento, cuyos restos también provocaron daños en la red de iluminación pública.

El operativo incluyó la colaboración con EC SAPEM para atender los inconvenientes registrados en la infraestructura eléctrica.

Gestiones para asistir a las localidades afectadas

Desde el municipio indicaron que durante la mañana avanzaron en la recopilación de información sobre los daños y las consecuencias del temporal.

A partir de esos reportes, el jefe comunal se comunicó con representantes de distintos organismos provinciales para gestionar asistencia y coordinar las reparaciones necesarias.

Las tareas continuaban en los sectores afectados para restablecer los servicios y acondicionar los espacios dañados por la tormenta.