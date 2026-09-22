El Gobierno confirmó que el día 9 de noviembre será feriado nacional por la visita de León XIV

El Gobierno confirmó este martes que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la secretaria de Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las diferentes jurisdicciones involucradas en la visita.

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó Monteoliva

La decisión se conoce el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, evento en el que la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei.

Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.

Esta semana, el canciller Pablo Quirno, Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, presentaron la agenda completa de la visita en una conferencia de prensa conjunta. Tal como adelantó la ministra de Seguridad, el operativo por la llegada de León XIV será "el más grande de la historia argentina", con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.

El Gobierno buscó además despegar la visita de la coyuntura política, en particular la parada del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —un hogar para personas con discapacidad— que coincide con el debate por los recortes al sector en el Presupuesto 2027.

"Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia", aseguró Quirno. El funcionario remarcó también que no existen "diferencias fundamentales" entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, pese a las críticas que la CEA había dirigido al Gobierno por ese mismo ajuste presupuestario.

Desde la Conferencia Episcopal, Colombo había celebrado la confirmación de la gira papal como "un punto de llegada y de partida" para la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que la visita sea "un encuentro de hermanos".

La reunión de hoy en el Ministerio de Seguridad se enmarca en ese esquema de coordinación conjunta entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios que participarán del operativo, de cara a los cuatro eventos masivos y los once encuentros cerrados previstos en la agenda del Papa.