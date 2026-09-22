Se viene la Gran Fiesta del Adulto Mayor con música y recuerdos en el Predio Ferial

El Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de la Capital y AGAP invitan a participar de una nueva edición de la Gran Fiesta del Adulto Mayor, una jornada especialmente organizada para celebrar a quienes, a través de su experiencia, trayectoria y sabiduría, ocupan un lugar fundamental dentro de la comunidad.

La propuesta tendrá lugar este miércoles 23 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el Salón Mayor del Predio Ferial, donde se desarrollará una tarde destinada al encuentro, la música, la alegría y los recuerdos. La celebración estará dirigida especialmente a adultos mayores de 60 años y contará con una propuesta temática inspirada en los años 80.

La elección de esta temática busca acompañar la jornada con un clima de recuerdos y música, generando un espacio pensado para disfrutar y compartir. A lo largo de la tarde se desarrollarán distintas actividades especialmente preparadas para las personas mayores, junto con una programación artística que reunirá a diferentes exponentes.

Música, humor y espectáculos

Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación de destacados artistas y espectáculos, que formarán parte de una propuesta pensada para acompañar la celebración y generar un espacio de entretenimiento y encuentro. La programación contará con la presencia de Bomba Contreras, humorista, quien aportará su propuesta al desarrollo de la fiesta. También se presentarán Los Hermanos Rodríguez, Los Iracundos y Laura Bobadilla, quienes serán parte de la agenda artística prevista para la jornada.

A ellos se sumará Oscar Miranda, con su tributo a Sandro, incorporando a la celebración una propuesta musical vinculada con una figura reconocida de la música. También estará presente El Chino Quiroga y su banda, completando la programación artística preparada para esta nueva edición.

La presencia de los distintos artistas permitirá que la jornada combine música, humor y espectáculos dentro de una propuesta especialmente diseñada para que los adultos mayores puedan compartir una tarde de recreación y celebración.

Una propuesta para fortalecer los vínculos

Más allá de la programación artística, la Gran Fiesta del Adulto Mayor tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, participación y recreación. La iniciativa pone el foco en el protagonismo de las personas mayores y en la importancia de promover instancias que permitan compartir y fortalecer los vínculos.

La jornada fue pensada para que los adultos mayores puedan disfrutar de una actividad especialmente destinada a ellos, en un ámbito de celebración y participación comunitaria. La propuesta busca poner en valor sus trayectorias, experiencias y saberes, reconociéndolos como una parte fundamental de la comunidad.

En ese sentido, la fiesta no se limita a una jornada de espectáculos. La convocatoria plantea un espacio para el encuentro entre personas mayores, con actividades, música y entretenimiento especialmente preparados para quienes participen.

La temática de los años 80 aportará además un componente vinculado con los recuerdos, la música y las experiencias compartidas, en una tarde que combinará diferentes expresiones artísticas con la posibilidad de reencontrarse y disfrutar en comunidad.

Transporte gratuito

Uno de los aspectos contemplados por la organización es la posibilidad de facilitar el traslado de quienes quieran participar. Para ello, habrá transporte gratuito hacia el Predio Ferial, una medida destinada a permitir que adultos mayores de distintos puntos puedan acercarse al lugar donde se desarrollará la celebración.

La disponibilidad de este servicio busca favorecer la participación y facilitar el acceso a la actividad, evitando que el traslado se convierta en un obstáculo para quienes quieran formar parte de la jornada.

La convocatoria contempla así distintos aspectos de la celebración: desde la programación artística hasta las condiciones necesarias para que los adultos mayores puedan concurrir y disfrutar de la propuesta.

Los datos principales de la jornada son:

Evento: Gran Fiesta del Adulto Mayor.

Gran Fiesta del Adulto Mayor. Día: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. Horario: desde las 15:00 horas.

desde las 15:00 horas. Lugar: Salón Mayor del Predio Ferial.

Salón Mayor del Predio Ferial. Destinatarios: adultos mayores de 60 años.

adultos mayores de 60 años. Temática: años 80.

años 80. Transporte: gratuito hacia el Predio Ferial.

gratuito hacia el Predio Ferial. Organizan e invitan: Ministerio de Desarrollo Social, Municipalidad de la Capital y AGAP.

Una tarde para celebrar experiencia y trayectoria

La nueva edición de la Gran Fiesta del Adulto Mayor se presenta como una convocatoria destinada a reconocer y celebrar a las personas mayores a través de una jornada de música, entretenimiento, recuerdos y participación.

El encuentro reunirá en un mismo espacio a adultos mayores de 60 años, artistas y propuestas recreativas, con una temática inspirada en los años 80 y una agenda especialmente preparada para la ocasión.

Con el aporte de Bomba Contreras, Los Hermanos Rodríguez, Los Iracundos, Oscar Miranda con su tributo a Sandro, Laura Bobadilla y El Chino Quiroga y su banda, la jornada tendrá una programación artística destinada a acompañar una tarde de celebración.

A la propuesta se suma el transporte gratuito hacia el Predio Ferial, pensado para facilitar la llegada de adultos mayores desde distintos puntos.

Así, la convocatoria del miércoles 23 de septiembre busca reunir música, alegría, recuerdos, participación y recreación en una jornada que pone en el centro a las personas mayores y su protagonismo dentro de la comunidad.