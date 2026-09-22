Sofía Calvo llega a Catamarca para pensar qué hay detrás de la ansiedad cotidiana

La psicóloga, escritora y comunicadora Sofía Calvo llegará a Catamarca para presentar La vida después de entender la ansiedad, su último libro, en el marco de la 18° Feria Provincial del Libro.

La presentación está prevista para el jueves 8 de octubre a las 19 hs y formará parte de una programación que reunirá distintas expresiones vinculadas con la literatura y la palabra. En su nueva obra, Calvo aborda la ansiedad desde una perspectiva psicoanalítica y propone detenerse en aquellas manifestaciones del malestar que, con el paso del tiempo, pueden incorporarse a la vida cotidiana hasta ser consideradas normales.

La autora plantea así una mirada que no parte de la búsqueda de una solución inmediata, sino de la posibilidad de comprender aquello que ocurre cuando la ansiedad se vuelve invasiva y comienza a atravesar diferentes dimensiones de la vida.

Entender en lugar de buscar una solución mágica

Uno de los ejes centrales del planteo de Calvo es cuestionar la idea de que la ansiedad puede ser eliminada por completo.

"Hay una falsa esperanza que a veces se vende y se utiliza como un llamador de atención, que es la cura de la ansiedad o la eliminación de la ansiedad", plantea la autora. Frente a esa concepción, sostiene que el objetivo no consiste en eliminarla, sino en aprender a entenderla y traducir aquello que expresa cuando se vuelve invasiva.

En esa perspectiva, las herramientas adquieren un lugar central, pero no como fórmulas destinadas a ofrecer respuestas instantáneas. Calvo sostiene que brindar herramientas sin prometer soluciones mágicas permite acercarse a una cuestión que considera verdaderamente importante: que una persona pueda vivir mejor. "Cuando brindamos estas herramientas y no brindamos soluciones mágicas, nos acercamos mucho más a lo que verdaderamente importa, que es que alguien pueda vivir realmente mejor", señala.

El planteo atraviesa el sentido general de La vida después de entender la ansiedad: comprender antes que intentar borrar, formular preguntas antes que cerrar respuestas y revisar aquello que muchas veces se naturaliza.

Una experiencia que atraviesa a toda la sociedad

Otro de los aspectos abordados por Calvo es la persistencia de una idea según la cual la ansiedad estaría relacionada con la debilidad.

La autora cuestiona esa mirada y plantea que no se trata de una experiencia exclusiva de determinadas personas. "Dejar de creer que la ansiedad es algo que les pasa solamente a personas débiles. Nos pasa inclusive a quienes trabajamos con salud mental, es algo que nos atraviesa como sociedad", sostiene.

La afirmación forma parte de una mirada que busca alejarse de las simplificaciones y ubicar el problema dentro de una experiencia que puede atravesar diferentes ámbitos de la vida.

Desde allí, el libro propone observar las manifestaciones del malestar y las circunstancias en las que aparecen, sin reducirlas a una única explicación.

Vínculos, familia, trabajo y redes sociales

La vida después de entender la ansiedad recorre diferentes expresiones del malestar y analiza su relación con aspectos concretos de la vida cotidiana.

La obra aborda su vínculo con:

Los vínculos personales.

La familia.

El trabajo.

El dinero.

Las redes sociales.

Los mandatos de felicidad.

A través de estos ejes, la autora busca aportar elementos que permitan comprender qué puede encontrarse detrás de situaciones que muchas veces son incorporadas a la rutina y terminan siendo naturalizadas. Para desarrollar ese recorrido, Calvo combina experiencias personales, casos clínicos y herramientas provenientes del psicoanálisis y la filosofía.

El resultado que propone no apunta a establecer respuestas únicas, sino a ofrecer elementos para mirar de otra manera aquello que genera malestar y preguntarse por sus posibles significados.

Un libro que busca abrir preguntas

Calvo define también el propósito de su obra desde una perspectiva que evita las respuestas cerradas.

"No pretende ofrecer respuestas cerradas", sino abrir preguntas, es uno de los ejes que atraviesa su propuesta. "Siento que lo que quiero que suceda es que las personas se queden con muchas preguntas", explica.

Esa intención también se refleja en el lenguaje elegido para la escritura. La autora destaca que buscó desarrollar el libro con un lenguaje accesible para quienes nunca tuvieron un acercamiento al mundo de la psicología.

La intención es que el contenido pueda llegar más allá de quienes poseen conocimientos específicos sobre la disciplina y que la lectura funcione como una puerta de entrada para pensar cuestiones vinculadas con el malestar cotidiano. "Si alguien se hace una pregunta, ya el libro cumplió su cometido", afirma Calvo.

De esta manera, el sentido de la obra se encuentra tanto en las herramientas que propone como en las preguntas que pueda generar en quienes la lean.