"Vicegobernación Activa" llega a la Plaza Los Ceibos para celebrar la primavera

En el marco de los festejos por la llegada de la nueva estación y el mes de las juventudes, la Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso, junto a la Cámara de Senadores, prepara una nueva edición del Festival "Vicegobernación Activa", que en esta oportunidad tendrá como escenario la Plaza Los Ceibos.

La convocatoria está prevista para este domingo 27 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el espacio ubicado en avenida Los Terebintos y Maipú Norte. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, con una programación pensada para reunir a vecinos, familias y jóvenes en una jornada al aire libre.

El festival forma parte del programa integral "Cultura Activa", una iniciativa que propone generar espacios de encuentro a través de distintas expresiones artísticas y culturales. En esta edición Primavera, la música tendrá un papel central mediante una cartelera que reunirá diferentes géneros y propuestas.

Desde la organización se invita especialmente a las vecinas y vecinos de la Capital a participar de la jornada y compartir una celebración comunitaria vinculada con la llegada de la primavera y las juventudes.

Una cartelera que reúne distintos géneros musicales

El escenario principal de la Plaza Los Ceibos contará con una programación artística que recorrerá distintos estilos musicales. El folklore, la cumbia, el rock y la música urbana estarán presentes durante una tarde diseñada para toda la familia y la juventud.

En el segmento dedicado al folklore se presentarán Cololo Macedo, Dalma Robles, Fede Pacheco y Nacho Andrada, quienes integrarán una parte de la propuesta artística prevista para la jornada.

La cumbia tendrá su espacio de la mano de Laura Coronel, mientras que el rock llegará con la presentación de la banda Borderline. A la programación se sumará también el artista urbano Mac, quien ofrecerá un show en vivo, ampliando la diversidad de estilos que estarán representados en el escenario principal.

El festival tendrá además una propuesta vinculada directamente con las expresiones de la cultura urbana contemporánea. La jornada contará con freestyle urbano junto a Fantom, Jona Vega y Scottie P, incorporando así una manifestación artística especialmente vinculada con las juventudes.

La música continuará con la participación de un DJ en vivo, mientras que los sorteos destinados al público presente completarán las actividades previstas. La cartelera contempla, de este modo, distintas expresiones musicales y artísticas:

Folklore: Cololo Macedo, Dalma Robles, Fede Pacheco y Nacho Andrada.

Cololo Macedo, Dalma Robles, Fede Pacheco y Nacho Andrada. Cumbia: Laura Coronel.

Laura Coronel. Rock: Borderline.

Borderline. Música urbana: Mac.

Mac. Freestyle urbano: Fantom, Jona Vega y Scottie P.

Fantom, Jona Vega y Scottie P. DJ en vivo.

Sorteos para el público.

La cultura local como eje de la propuesta

Más allá de la programación musical, uno de los momentos centrales del Festival "Vicegobernación Activa" será la entrega formal de material discográfico a artistas catamarqueños.

Esta actividad se vincula directamente con las políticas de fomento a la cultura que desarrolla la institución a través de su propio estudio de grabación. Se trata de un espacio público y gratuito destinado a acompañar a músicos y agrupaciones de la provincia en la concreción de sus producciones musicales. El estudio se convirtió en un ámbito de producción para artistas catamarqueños y, de acuerdo con la información proporcionada por la institución, más de 250 artistas y agrupaciones de toda la provincia ya pasaron por sus instalaciones para realizar sus producciones.

La entrega de material discográfico prevista para esta edición del festival permitirá poner en escena parte de ese trabajo y reconocer las producciones realizadas por músicos locales a través de este espacio.

La iniciativa se integra así a una jornada que no estará centrada únicamente en la presentación de espectáculos, sino que también contempla una acción vinculada con el desarrollo y el acompañamiento de la producción cultural de Catamarca.

Un encuentro para compartir en comunidad

La realización del festival en la Plaza Los Ceibos propone trasladar la actividad cultural a un espacio abierto y generar un punto de encuentro para la comunidad.

La Vicegobernación y la Cámara de Senadores convocan a participar de una jornada que combinará música de distintos géneros, expresiones urbanas, entretenimiento y reconocimiento a artistas catamarqueños.

La propuesta se desarrolla además en un momento particular del calendario, marcado por la llegada de la primavera y el mes de las juventudes, dos referencias que atraviesan la convocatoria y la selección de las actividades previstas.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está dirigida a las familias y jóvenes de la Capital que quieran acercarse a disfrutar de las presentaciones y de las distintas propuestas programadas.