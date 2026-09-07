El Gobierno implementará capacitaciones a trabajadores de Andalgalá para que se incorporen a la minería y turismo

El gobernador Raúl Jalil recibió este lunes, en Casa de Gobierno, a representantes de desocupados de Andalgalá, con quienes dialogó sobre distintas alternativas para avanzar en su incorporación al mercado laboral.

En este marco, el mandatario informó que el Gobierno provincial implementará en los próximos días un plan de capacitaciones destinado a trabajadores del Oeste catamarqueña, a través del Campus de Entrenamiento Laboral, con una duración de dos meses.

El objetivo es brindar a los trabajadores herramientas y conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad y, una vez finalizada la capacitación, estar preparados para incorporarse a la actividad minera y también desarrollar oportunidades laborales relacionadas con el turismo.

Asimismo, se informó que el próximo miércoles una comitiva integrada por representantes de los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia; Educación y Trabajo; y Hacienda y Obra Pública viajará a Andalgalá para continuar delineando la implementación del programa de capacitaciones y avanzar en otros puntos de trabajo planteados durante la reunión. En tanto que, el ministro Natella y equipo también visitarán este martes en Belén.

Acompañaron al gobernador los ministros Alberto Natella (Gobierno, Seguridad y Justicia), Verónica Soria (Educación y Trabajo), Teresita Regalado (Minería) y Juan Marchetti (Hacienda y Obra Pública).