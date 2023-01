El Gobierno negocia para lanzar una canasta escolar con útiles a precios bajos

El Gobierno, cámaras empresarias y supermercados trabajan en la creación de una canasta escolar con artículos de librería a bajos precios, de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo que será a fines de febrero, dijeron este martes a Télam fuentes vinculadas con la negociación.



La negociación está avanzada con algunas cámaras y supermercados y posiblemente el lanzamiento en los próximos días se incluya en la renovación de del programa Precios Justos, según fuentes consultadas por Télam.



Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), dijo a Télam que se está elaborando con la Secretaría de Comercio una canasta de alrededor de 80 productos escolares.



Con respecto a las ventas por la proximidad de la vuelta a clases, Iglesias señaló que "una canasta básica para escolaridad inicial de escuela pública ronda los 3.000 o 4.000 pesos".



"La canasta escolar son los útiles que son imprescindibles para fijar conocimiento, pero también el calzado, indumentaria, cuotas de colegios; en ese combo infernal, lo más barato de todo son los útiles escolares", aseguró Iglesias López.

A modo de ejemplo señaló que el precio de un lápiz negro ronda los $30; un juego de geometría, $280; un compás, $235; y un cuaderno de tapa blanda, $195.



Agregó que "los productos con licencia son más caros y se puede gastar 10 veces más en la compra de los mismos".



En este contexto, el también propietario de Librería Thesis en el barrio porteño de Palermo, aconsejó a la hora de comprar útiles escolares "ir con tiempo, elegir, dejarse asesorar, no esperar al último día y comparar precios".



De acuerdo con precios relevados por la consultora Focus Market para Naranja X, para acceder al pack de un guardapolvo, una mochila básica y el listado de los 21 útiles, se necesitan alrededor de $17.692, contra los $7.470 que costaba el año pasado, lo que representa un incremento de 135%.



El artículo escolar que más aumentó fue el guardapolvo, con una suba interanual del 142%, según el informe.



“En el caso de los productos específicos para el rubro escolar, como guardapolvo y calzado, tuvieron incrementos interanuales de hasta el 142%. El Gobierno puede intentar acordar una canasta de útiles escolares con los diferentes proveedores de artículos escolares pero será un acuerdo hacia adelante ya que el arrastre de variación de precios en las diferentes categorías no se puede retrotraer", señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.



Por otra parte, hacerse de un kit tecnológico para estudio desde cero tiene un valor de alrededor de $119.596 versus los $57.657 que costaba el año pasado, lo que marca un 107% de aumento interanual.



Este contiene una impresora que cuesta desde $27.499; una notebook que arranca en $84.999; unos auriculares con micrófono integrado, que se puede conseguir por un valor de $4.199; y, por último, el servicio de conexión a internet que parte de $2.899.



Si en vez de una notebook se opta por comprar un teléfono inteligente 4G, y se decide no adquirir una impresora, el valor del kit desciende a $74.648, que tomando como referencia los $34.748 de 2022, se traduce en un aumento interanual del 115%, indicó Focus Market.