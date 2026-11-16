II Congreso de Enfermería: formación, innovación y calidad del cuidado en el sistema sanitario

La provincia lleva adelante el II Congreso de Enfermería, un encuentro académico y profesional que tiene como escenario el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) y que reúne a disertantes nacionales y provinciales con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y avances vinculados con el ejercicio de la enfermería.

La apertura estuvo encabezada por la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, quien participó de la presentación de esta segunda edición, desarrollada bajo el lema "Enfermería que inspira, innovación que transforma, cuidados que trascienden". La consigna plantea tres dimensiones centrales para el desarrollo de la profesión: la capacidad de inspirar desde la práctica cotidiana, la incorporación de nuevas formas de trabajo y la construcción de cuidados que respondan a las necesidades de la población.

El Congreso constituye una oportunidad para fortalecer la formación de los trabajadores de enfermería, generar espacios de intercambio y reflexionar sobre los desafíos actuales del cuidado. La convocatoria también apunta a promover una práctica profesional comprometida con la calidad de atención, la innovación y el desarrollo permanente de quienes integran los equipos sanitarios.

La participación de referentes de distintos ámbitos permite poner en común conocimientos científicos, investigaciones y experiencias surgidas de la actividad diaria en los servicios de salud. En ese sentido, el encuentro busca que el aprendizaje no se limite a la transmisión de contenidos académicos, sino que también incorpore los saberes construidos a partir de las distintas realidades sanitarias de la provincia.

Carrizo destacó el papel central de la enfermería

Durante la apertura, la ministra de Salud puso el acento en la función que desempeña el personal de enfermería dentro de las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. En su intervención, destacó la importancia de estos profesionales en el funcionamiento cotidiano de los establecimientos y en la organización de los equipos que tienen a su cargo la atención de la población.

"La enfermería es el corazón de cada centro sanitario, hospital, de cada institución pública y privada; es el pilar y sostén de cada equipo de salud", expresó Carrizo, al definir el lugar que ocupa esta disciplina dentro de la estructura del sistema sanitario.

Sus palabras estuvieron orientadas a reconocer la tarea de quienes desarrollan actividades de cuidado y acompañamiento de los pacientes, así como su participación indispensable en el funcionamiento de los servicios de salud. La ministra remarcó que la enfermería constituye un componente fundamental de cada institución y que su fortalecimiento requiere espacios permanentes de capacitación, actualización e intercambio profesional.

En esa línea, también vinculó la realización del Congreso con la importancia que la gestión sanitaria otorga a la formación y al conocimiento como condiciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios.

"Este Congreso habla de la importancia que tenemos como gestión, si no hay conocimiento no hay calidad, no hay crecimiento personal ni colectivo; un Congreso no solo sirve para compartir investigaciones y conocimiento científico, sino que sirve para compartir saberes y experiencias", sostuvo.

De esta manera, Carrizo planteó que la formación profesional no debe entenderse únicamente como una instancia de actualización individual, sino también como una herramienta para el crecimiento colectivo de los equipos de salud. El intercambio de investigaciones y conocimientos científicos, junto con las experiencias desarrolladas en los distintos establecimientos, permite ampliar las perspectivas sobre el cuidado y las respuestas que demanda la población.

La extensión territorial de Catamarca y los desafíos del cuidado

Otro de los aspectos abordados por la ministra fue la particularidad geográfica de Catamarca y las exigencias que representa para la organización de los servicios sanitarios. La extensión territorial de la provincia constituye una condición que plantea desafíos para el desarrollo de las tareas de atención y para el trabajo de los profesionales en las diferentes localidades.

Al respecto, Carrizo señaló que "nuestra provincia tiene una geografía muy extensa que siempre nos pone desafíos; y esta es una oportunidad para conocer, conocer la experiencia de otras localidades y poder compartir conocimientos".

La referencia a la realidad territorial permitió destacar la importancia de generar espacios en los que los trabajadores puedan intercambiar experiencias provenientes de diferentes puntos de Catamarca. El conocimiento de las prácticas y dificultades que atraviesan otras localidades constituye una posibilidad para enriquecer el trabajo profesional y compartir herramientas que puedan contribuir a mejorar la atención.

En este contexto, el Congreso adquiere relevancia como ámbito de encuentro entre profesionales que desarrollan sus tareas en distintas realidades sanitarias. La posibilidad de conocer experiencias de otros lugares permite ampliar el intercambio y reflexionar sobre las respuestas que requiere una provincia con una geografía extensa.

Natalia Contreras y una mirada amplia sobre la innovación

Por su parte, la directora de Enfermería, Natalia Contreras, se refirió al significado de la innovación dentro de la profesión y señaló que no debe asociarse exclusivamente con la incorporación de nuevas tecnologías.

En su exposición, explicó que innovar también supone revisar procedimientos, mejorar la organización de los servicios, humanizar los procesos de atención e incorporar herramientas que permitan responder de manera más eficiente a las necesidades sanitarias actuales.

"Innovar en enfermería no siempre implica incorporar las nuevas tecnologías, muchas veces implica diseñar protocolos, humanizar procesos complejos, integrar herramientas digitales al seguimiento del paciente como la telefermería y encontrar soluciones operativas eficientes, siempre a los desafíos sanitarios actuales", manifestó.

La definición presentada por Contreras amplía el concepto de innovación hacia diferentes dimensiones del trabajo cotidiano. Entre ellas, mencionó la elaboración de protocolos, la humanización de procesos complejos y la utilización de recursos digitales para acompañar el seguimiento de los pacientes.

En particular, hizo referencia a la telefermería como una de las herramientas que pueden integrarse a las tareas de seguimiento, junto con otras soluciones destinadas a mejorar la organización y la eficiencia de los servicios.

Gestión eficiente de los recursos y calidad de atención

Contreras también abordó las responsabilidades vinculadas con la gestión de los servicios de enfermería y advirtió sobre el crecimiento permanente de las demandas sanitarias. En ese escenario, consideró indispensable fortalecer las capacidades de administración y organización de los recursos disponibles.

La directora explicó que quienes desempeñan funciones de gestión deben garantizar un funcionamiento eficiente de los servicios, procurando que los recursos sean utilizados de manera adecuada y que puedan llegar a las personas que realmente los necesitan.

"Desde la gestión de los servicios de enfermerías las demandas sanitarias crecen día a día y para quienes desempeñan ese rol resulta indispensable garantizar una gestión eficiente de los recursos donde se requiere administrar con inteligencia, mitigar el error y asegurar que cada recurso llegue a quien realmente lo necesite, maximizando el impacto en la salud de la población", sostuvo.