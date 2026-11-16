Temporal: Aguas de Catamarca recomienda cuidar las reservas y prevenir desbordes cloacales

Ante la alerta por tormentas prevista para distintos sectores de Catamarca, Aguas de Catamarca compartió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir inconvenientes en el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento de las redes cloacales durante los períodos de precipitaciones intensas.

Las medidas difundidas apuntan principalmente a que los hogares cuenten con reservas suficientes de agua y a evitar que el ingreso de agua de lluvia a las instalaciones cloacales genere obstrucciones y desbordes. Se trata de dos aspectos que pueden verse afectados durante los temporales, especialmente cuando las lluvias provocan crecidas en los ríos, arrastran sedimentos o generan un incremento importante del caudal que circula por los sistemas de desagüe.

Desde la empresa señalaron la importancia de adoptar medidas preventivas antes y durante las tormentas, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden repercutir tanto en la producción de agua potable como en los sistemas de bombeo y distribución.

En ese contexto, las recomendaciones se organizan en dos ejes fundamentales: el cuidado de las reservas domiciliarias de agua y la prevención de desbordes cloacales, junto con la utilización de los canales de comunicación disponibles para informar inconvenientes relacionados con ambos servicios.

Reservas domiciliarias

Uno de los principales consejos difundidos por Aguas de Catamarca es contar con una reserva de agua en los hogares, mediante tanques y cisternas que se encuentren limpios y correctamente tapados.

La recomendación adquiere especial importancia ante las posibles consecuencias de las precipitaciones intensas sobre las fuentes de abastecimiento. Según explicó la empresa, las lluvias pueden provocar crecidas en los ríos que abastecen a algunas plantas potabilizadoras, una situación que modifica las condiciones del agua que ingresa a los procesos de tratamiento.

Durante esas crecidas, las corrientes pueden arrastrar grandes cantidades de barro y sedimentos, lo que incrementa la turbiedad del agua. Cuando estos niveles son elevados, puede resultar necesario reducir o suspender temporalmente la producción en las plantas potabilizadoras.

De esta manera, las condiciones de los cursos de agua y la cantidad de sedimentos que transportan pueden incidir directamente en el funcionamiento de los sistemas de potabilización.

A estas circunstancias se suma otro factor que puede afectar el servicio: los cortes de energía eléctrica. La interrupción del suministro energético puede detener los equipos de bombeo en algunos sectores, generando dificultades para transportar el agua hacia las redes de distribución y los hogares.

Qué hacer ante la baja presión o la falta de agua

Aguas de Catamarca también indicó cómo deben utilizarse las reservas cuando se presentan situaciones de baja presión o falta de agua en los domicilios.

En esos casos, se solicita a los usuarios priorizar el consumo para las necesidades esenciales, especialmente para beber, cocinar y mantener la higiene personal. La recomendación apunta a administrar responsablemente el agua disponible mientras se normalizan las condiciones de producción, bombeo y distribución.

En particular, se pide postergar aquellas actividades que no resultan indispensables durante el período de inconvenientes, como el lavado de vehículos y de veredas.

Las prioridades indicadas por la empresa son:

Consumo de agua: reservarla para beber.

Preparación de alimentos: garantizar la disponibilidad necesaria para cocinar.

Higiene personal: mantener el agua destinada a las necesidades básicas de higiene.

Usos no esenciales: postergar el lavado de vehículos y veredas mientras persistan las dificultades en el suministro.

La administración de las reservas adquiere relevancia porque los problemas derivados de las tormentas pueden extenderse durante varias horas, dependiendo de las condiciones que afecten a las plantas potabilizadoras y a los sistemas de bombeo.

La recuperación del servicio puede ser progresiva

Otro aspecto señalado por Aguas de Catamarca está relacionado con el tiempo que demanda la normalización del abastecimiento una vez que se reanudan las actividades de producción o bombeo.

La empresa explicó que, cuando se restablecen estos procesos, las cisternas comienzan a recuperar sus niveles de almacenamiento y las cañerías de distribución vuelven a llenarse. Sin embargo, esto no significa que el servicio recupere inmediatamente las condiciones habituales en todos los sectores. El restablecimiento se produce de manera progresiva, debido a que es necesario recuperar los niveles de almacenamiento y completar nuevamente el llenado de las redes.

Este procedimiento puede llevar varias horas, por lo que se recomienda mantener un uso responsable del agua durante el período de recuperación.

Cómo evitar desbordes cloacales durante las lluvias

El segundo eje de las recomendaciones está relacionado con el funcionamiento de las instalaciones cloacales y las medidas que deben adoptar los vecinos para prevenir obstrucciones y desbordes durante las precipitaciones.

Aguas de Catamarca recordó que las bajadas de techos y los desagües de patios y terrazas deben mantenerse separados de la instalación cloacal de cada vivienda.

Esta separación es fundamental porque las redes cloacales están destinadas a recibir los líquidos correspondientes a ese sistema y no el volumen adicional de agua que puede acumularse durante una tormenta. Cuando el agua de lluvia ingresa a las cloacas, se produce un incremento del caudal que circula por las cañerías. Además, las corrientes pueden arrastrar barro, arena y diferentes residuos que terminan acumulándose en las instalaciones.

La combinación de un mayor volumen de agua con estos materiales puede provocar obstrucciones en las cañerías y posteriores desbordes cloacales.

Por ese motivo, la empresa remarcó que las instalaciones pluviales deben permanecer separadas de las cloacales, evitando conexiones que permitan el ingreso de precipitaciones al sistema de saneamiento.

Limpieza de rejillas y canaletas antes de la tormenta

Entre las medidas preventivas recomendadas también se encuentra la limpieza de las rejillas y canaletas domiciliarias antes de la llegada de las tormentas.

La empresa solicita retirar hojas, tierra y residuos que puedan acumularse en estos sectores y dificultar el escurrimiento del agua de lluvia. Esta tarea debe realizarse siempre que pueda hacerse con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo y evitando exponerse a situaciones de riesgo.

El mantenimiento de estos espacios permite reducir la acumulación de materiales que pueden obstaculizar los desagües y contribuir a generar inconvenientes durante las precipitaciones.

Asimismo, Aguas de Catamarca hizo especial hincapié en una advertencia: no se deben levantar las tapas de registro cloacal para drenar el agua de lluvia. Esta práctica no constituye una solución para los problemas de acumulación de precipitaciones y puede favorecer el ingreso de elementos que obstruyan las instalaciones, además de generar situaciones peligrosas en la vía pública.

Cómo informar tapas desplazadas o desbordes

La empresa también pidió a los vecinos que informen cuando detecten inconvenientes en las instalaciones cloacales ubicadas en espacios públicos.

En particular, se solicita comunicar la presencia de tapas de registro desplazadas o faltantes, así como cualquier desborde cloacal que pueda observarse en la vía pública. La notificación permite poner en conocimiento de Aguas de Catamarca las situaciones que requieren atención, especialmente durante los temporales, cuando las precipitaciones pueden generar dificultades en el funcionamiento de las redes.

Para realizar consultas y reclamos vinculados con los servicios de agua potable y cloacas, se encuentran habilitados los siguientes canales de comunicación:

0800-888-8255: línea telefónica gratuita.

383-4900314: atención por WhatsApp.