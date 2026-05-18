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Pronóstico del tiempo

El lunes arrancó con una Sensación Térmica de 4.8 grados

Siguiendo la tendencia que trae el frente frío, la semana inicia con bajas temperaturas pero sin lluvias. El viento se mostrará moderado. ¿A cuánto llegará la máxima?.

18 Mayo de 2026 07.49

La semana comenzará con condiciones climáticas estables, temperaturas frescas a frías durante las primeras horas del día y sin probabilidades de precipitaciones para este lunes.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzó con una madrugada parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 5 grados y vientos del Norte que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Ya durante la mañana el cielo continuará parcialmente nublado, mientras que la temperatura se mantendrá en los 5 grados. En este período, el viento rotará al sector Sur, manteniendo velocidades iguales a la de la hora anterior.

Por la tarde, el tiempo mejorará levemente con un cielo ligeramente nublado y una máxima prevista de 17 grados. Además, el viento disminuirá su intensidad, soplando desde el Este entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa condiciones algo nubladas, con el termómetro marcando 12 grados y vientos leves del Noroeste, también con la misma intensidad de la hora previa.

En toda la jornada no se esperan lluvias y tampoco se prevén ráfagas de consideración.


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Catamarca Clima Catamarca SMN

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