El lunes arrancó con una Sensación Térmica de 4.8 grados

La semana comenzará con condiciones climáticas estables, temperaturas frescas a frías durante las primeras horas del día y sin probabilidades de precipitaciones para este lunes.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzó con una madrugada parcialmente nublada, con una temperatura mínima de 5 grados y vientos del Norte que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Ya durante la mañana el cielo continuará parcialmente nublado, mientras que la temperatura se mantendrá en los 5 grados. En este período, el viento rotará al sector Sur, manteniendo velocidades iguales a la de la hora anterior.

Por la tarde, el tiempo mejorará levemente con un cielo ligeramente nublado y una máxima prevista de 17 grados. Además, el viento disminuirá su intensidad, soplando desde el Este entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa condiciones algo nubladas, con el termómetro marcando 12 grados y vientos leves del Noroeste, también con la misma intensidad de la hora previa.

En toda la jornada no se esperan lluvias y tampoco se prevén ráfagas de consideración.



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