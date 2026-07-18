El Mercado Cultural del Poncho: donde se encuentran el talento, los sabores y la cultura

Con un nuevo acceso, 141 expositores y una propuesta que integra producción local, gastronomía, música en vivo y espacios para el encuentro, el Mercado Cultural inicia su segunda edición dentro de la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Para esta segunda edición el Mercado Cultural presenta una propuesta renovada que amplía las oportunidades para emprendedores y productores culturales de toda la provincia. Este año, el espacio reúne a 141 feriantes y expositores, distribuidos entre 50 feriantes del Mercado Cultural, 60 emprendedoras de Mujeres Emprendedoras de Catamarca (MECA) y 31 expositores del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), conformando una amplia vidriera para la producción local y regional, donde el diseño, la gastronomía, la artesanía y la cultura conviven en un mismo recorrido.

Entre las novedades de esta edición se encuentra el nuevo portal de ingreso Nº4 por avenida Padre Sonzini, ubicado junto a las paradas de colectivos, que mejora la accesibilidad y propone una nueva forma de recorrer el espacio conectando el Mercado con el resto de los sectores del predio.

Los visitantes son recibidos por un paseo que se desarrolla entre fogones, pérgolas, entramados y sectores de descanso pensados para compartir el mate, disfrutar de un espectáculo o recorrer las distintas propuestas del Mercado Cultural.

El escenario central vuelve a convertirse en el corazón del espacio, con una programación permanente de música y danza que acompaña cada jornada y genera un punto de encuentro entre artistas, emprendedores y visitantes. Cada día, el escenario se activa a las 16 y continúa con propuestas hasta la medianoche.

A lo largo del recorrido, las carpas del Mercado Cultural, MECA y PCPC ofrecen una amplia diversidad de productos elaborados por emprendedores catamarqueños, entre ellos cuchillería artesanal, cerámica, marroquinería, perfumería, productos regionales, diseño, amplia gastronomía, artesanías en cuero, encuadernaciones, deco y numerosas propuestas creativas que ponen en valor el talento y la identidad de la provincia.

La propuesta se completa con el Patio Cervecero y el sector gastronómico, donde nueve cervecerías artesanales catamarqueñas, 15 food trucks y bodegas de la provincia amplían la oferta para quienes recorren el Predio Ferial. Entre luces, sabores y espacios pensados para el encuentro, este sector se proyecta como uno de los elegidos para disfrutar las tardes y noches del Poncho en familia o con amigos.

Abierto todos los días de 14 a 23 horas, el Mercado Cultural invita a descubrir el talento de emprendedores y productores locales en un espacio que continúa creciendo edición tras edición y que reafirma su lugar como una de las propuestas más atractivas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.