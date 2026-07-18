Un renovado pabellón "Bodegas & Delicatessen" abrió en el Poncho 2026

En el marco de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho, quedó oficialmente habilitado al público el tradicional pabellón "Bodegas & Delicatessen", ubicado estratégicamente al fondo de la caminería principal del Predio Ferial Catamarca.

Este espacio es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y está consolidado como una cita imperdible para que tanto comprovincianos como para los miles de turistas que visitan la provincia, conozcan de cerca y adquieran lo que manos catamarqueñas producen con gran orgullo identitario.

Esta iniciativa representa una política clave de apoyo al emprendedurismo y al entramado de valor local impulsada por la cartera que conduce el ministro Luis Castro, quien, junto a su equipo, fue el encargado de abrir oficialmente el pabellón, en conjunto con la apertura de la gran fiesta catamarqueña.

El Ministerio financió la totalidad de la infraestructura y la logística del sector, garantizando que más de 50 productores locales de diversos rubros cuenten con stands completamente equipados y gratuitos. Esta firme decisión política permite a los expositores exhibir y comercializar su producción a gran escala sin afrontar costos extras, potenciando de forma directa la economía local.

En la apertura, el ministro Castro visitó cada stand y destacó el valor estratégico del espacio, manifestando que "significa ayudar a mostrar en tan importante fiesta, visitada por miles de turistas y comprovincianos, la alta calidad de una gran variedad de productos con sello provincial".

Una vidriera de sabores únicos

El espacio "Bodegas & Delicatessen" es una importante muestra de la matriz productiva regional. Quienes recorran el pabellón se encontrarán con una propuesta sensorial catamarqueña que abarca a los sectores:

Vitivinícola y Olivícola: aceites de oliva premium, aceitunas de mesa y los mejores vinos de altura y bodegas artesanales.

Apícola: mieles puras de distintas regiones geográficas con sus propiedades características.

Dulces y confituras tradicionales: sabores típicos de la geografía provincial.

Alimentos elaborados, como embutidos y fiambres artesanales de primera calidad.

Especias aromáticas y blend, con productos autóctonos con calidad de exportación.

Tanto las autoridades como los propios emprendedores descuentan que el espacio se erigirá, una vez más, como uno de los puntos más convocantes y concurridos del Poncho 2026.