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Un renovado pabellón "Bodegas & Delicatessen" abrió en el Poncho 2026

18 Julio de 2026 14.09

En el marco de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho, quedó oficialmente habilitado al público el tradicional pabellón "Bodegas & Delicatessen", ubicado estratégicamente al fondo de la caminería principal del Predio Ferial Catamarca.

Este espacio es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y está consolidado como una cita imperdible para que tanto comprovincianos como para los miles de turistas que visitan la provincia, conozcan de cerca y adquieran lo que manos catamarqueñas producen con gran orgullo identitario.

Esta iniciativa representa una política clave de apoyo al emprendedurismo y al entramado de valor local impulsada por la cartera que conduce el ministro Luis Castro, quien, junto a su equipo, fue el encargado de abrir oficialmente el pabellón, en conjunto con la apertura de la gran fiesta catamarqueña. 

El Ministerio financió la totalidad de la infraestructura y la logística del sector, garantizando que más de 50 productores locales de diversos rubros cuenten con stands completamente equipados y gratuitos. Esta firme decisión política permite a los expositores exhibir y comercializar su producción a gran escala sin afrontar costos extras, potenciando de forma directa la economía local.

En la apertura, el ministro Castro visitó cada stand y destacó el valor estratégico del espacio, manifestando que "significa ayudar a mostrar en tan importante fiesta, visitada por miles de turistas y comprovincianos, la alta calidad de una gran variedad de productos con sello provincial".

Una vidriera de sabores únicos

El espacio "Bodegas & Delicatessen" es una importante muestra de la matriz productiva regional. Quienes recorran el pabellón se encontrarán con una propuesta sensorial catamarqueña que abarca a los sectores:

Vitivinícola y Olivícola: aceites de oliva premium, aceitunas de mesa y los mejores vinos de altura y bodegas artesanales.
Apícola: mieles puras de distintas regiones geográficas con sus propiedades características.
Dulces y confituras tradicionales: sabores típicos de la geografía provincial.

Alimentos elaborados, como embutidos y fiambres artesanales de primera calidad.
Especias aromáticas y blend, con productos autóctonos con calidad de exportación.

Tanto las autoridades como los propios emprendedores descuentan que el espacio se erigirá, una vez más, como uno de los puntos más convocantes y concurridos del Poncho 2026.

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Catamarca Poncho 2026 Regionales

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