El Ministerio de Educación de Mendoza avaló prohibir las figuritas del mundial

La llegada del Mundial 2026 ya comenzó a sentirse con fuerza en las escuelas mendocinas. El entusiasmo que despierta cada nueva colección de figuritas y álbumes entre niños y adolescentes se trasladó rápidamente a las aulas, donde los intercambios, búsquedas de piezas faltantes y conversaciones vinculadas al certamen empezaron a ocupar parte de la vida cotidiana escolar.

Sin embargo, ese fenómeno derivó en una decisión que generó repercusión en toda la provincia. El Colegio Nadino, una reconocida institución religiosa ubicada en la Sexta Sección de Ciudad y perteneciente a la familia de Murialdo, resolvió prohibir terminantemente el ingreso de álbumes y figuritas del Mundial 2026 dentro del establecimiento.

La determinación fue comunicada a las familias mediante un mensaje de WhatsApp y no tardó en viralizarse. La difusión del mensaje provocó numerosas reacciones y abrió un debate que rápidamente trascendió los límites de la comunidad educativa para instalarse en las redes sociales.

Los argumentos de la institución educativa

Desde el Colegio Nadino explicaron que la decisión responde a situaciones que venían observándose en el día a día escolar. Según detallaron las autoridades, el intercambio de figuritas había dejado de limitarse a los recreos para trasladarse a distintos momentos de la jornada académica, incluyendo las horas de clase.

La institución sostuvo que los canjes permanentes estaban generando "alboroto y distracción" entre los estudiantes, afectando el normal desarrollo de las actividades pedagógicas.

Además, señalaron que comenzaron a multiplicarse los reclamos por pérdidas o extravíos de sobres y figuritas, una situación que demandaba tiempo de atención por parte de docentes y directivos y que, según consideraron, terminaba impactando en el proceso educativo.

De acuerdo con la postura del establecimiento, estas conductas complicaban el trabajo cotidiano de los docentes y alteraban el orden habitual de las clases. Por ese motivo, solicitaron también la colaboración de las familias para acompañar la medida desde el hogar y evitar que los alumnos concurran a la escuela con álbumes o figuritas.

El respaldo del Ministerio de Educación

Lejos de cuestionar la decisión, el Gobierno escolar de Mendoza expresó públicamente su apoyo a la medida adoptada por la institución privada.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, defendió la potestad de los establecimientos educativos privados para fijar normas de convivencia y regular distintos aspectos de la vida escolar.

Consultado sobre la polémica, el funcionario sostuvo: "Esa es una escuela de gestión privada que tiene su reglamento y pueden poner en su reglamento los padres cuando están convocados todos los inicios de año, firman ese reglamento y saben que pueden hacer y que no pueden hacer, así que está en el marco del reglamento de convivencia de la escuela y bueno, una cosa es un álbum de figuritas, otra cosa es estudiar geografía, matemática, lengua, ciencias sociales vinculadas a los temas del mundial".

Las declaraciones del ministro dejaron en claro la posición oficial respecto del tema. Para el titular de la cartera educativa, la prohibición se encuentra respaldada por las normas internas de convivencia que cada comunidad educativa establece y que son aceptadas por las familias al inicio de cada ciclo lectivo.

La autonomía escolar como eje del debate

García Zalazar profundizó además su postura al diferenciar el uso recreativo de las figuritas de las posibilidades pedagógicas que puede ofrecer un evento internacional como el Mundial 2026.

En ese sentido, manifestó: "Entonces me parece que son cosas distintas y todo lo que tiene que ver con la convivencia interna de la escuela, en ese caso es autonomía y potestad de la escuela, así que será una decisión de cada colegio".

La definición del funcionario ubicó el debate en el terreno de la autonomía institucional. Según esta visión, corresponde a cada establecimiento evaluar las situaciones que se presentan dentro de sus instalaciones y determinar cuáles son las medidas más adecuadas para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y el desarrollo de las actividades educativas.

Un antecedente que podría extenderse a otras escuelas

El respaldo explícito de la Dirección General de Escuelas fortaleció la decisión adoptada por el Colegio Nadino y abrió la posibilidad de que otras instituciones educativas adopten medidas similares.

La controversia surge en un contexto marcado por el creciente entusiasmo que genera la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. A medida que aumenta el interés por las colecciones mundialistas, también se multiplican los intercambios y actividades vinculadas a las figuritas entre los estudiantes.

Frente a este escenario, la experiencia del Colegio Nadino podría convertirse en un antecedente para otros establecimientos que consideren que la circulación de álbumes y figuritas afecta el desarrollo normal de las clases o interfiere en la convivencia escolar.

Por el momento, la discusión continúa abierta. Mientras la institución sostiene que la medida busca preservar el orden y evitar distracciones dentro del ámbito educativo, el respaldo oficial del Ministerio de Educación de Mendoza consolidó una postura que pone el foco en la autonomía de cada escuela para definir sus propias reglas de convivencia frente a un fenómeno que ya comenzó a instalarse con fuerza en las aulas de cara al Mundial 2026.