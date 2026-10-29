La UTA anunció otra vez un paro total de 24 horas en GM y La Rubí

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Catamarca-La Rioja, anunció un paro total de actividades por 24 horas en las empresas Líneas GM SRL y La Rubí SRL, en el marco de un conflicto por la falta de pago de diferencias salariales correspondientes a agosto y septiembre de 2026. La medida de fuerza se realizará desde las 00 del viernes 30 de octubre y se extenderá durante toda la jornada, sin asistencia de los trabajadores a sus respectivos lugares de trabajo.

La decisión sindical se fundamenta en el reclamo por haberes que, según sostiene la organización, debieron ser abonados dentro de los plazos establecidos, pero continúan pendientes. El conflicto involucra a dos empresas del transporte y suma cuestionamientos relacionados con la actuación de una de ellas durante una protesta anterior y con el despido de un trabajador.

La medida fue comunicada formalmente por la representación gremial mediante una presentación dirigida a la ministra de Educación y Trabajo de Catamarca, Verónica Soria. En ese documento, la UTA expuso los motivos del paro y planteó la necesidad de que las autoridades laborales intervengan ante las situaciones denunciadas.

De acuerdo con el sindicato, los plazos previstos para el pago de las diferencias salariales se encuentran vencidos. Esta situación, advierte la organización, genera un perjuicio económico para los trabajadores y dificulta que puedan cumplir con sus compromisos financieros y personales.

Las diferencias de agosto y septiembre

La UTA sostiene que las empresas involucradas no reconocen las diferencias salariales que reclama, pese a que existirían actas acuerdo firmadas por los empresarios. Según indicó la organización sindical, esa documentación fue adjuntada a la presentación formal remitida a la ministra Verónica Soria como respaldo de su planteo.

El gremio considera que los compromisos asumidos en esos acuerdos deben traducirse en el pago de las sumas pendientes correspondientes a agosto y septiembre de 2026. La falta de reconocimiento de esas diferencias, según su postura, mantiene abierto el conflicto y constituye el motivo central de la medida de fuerza.

La organización sindical sostiene que el vencimiento de los plazos de pago agrava la situación de los trabajadores afectados. En ese sentido, el reclamo no se limita a plantear la existencia de diferencias en las liquidaciones salariales, sino que apunta al incumplimiento de los plazos que, según el gremio, ya deberían haberse respetado.

Denuncias contra GM por la recarga de turnos

Al conflicto salarial se suma una controversia específica con Líneas GM SRL, vinculada con la modalidad de prestación del servicio durante el paro realizado los días 22 y 23 de octubre. Según denunció la UTA, durante aquella medida de fuerza la empresa habría recargado con dobles turnos a los choferes con el objetivo de mantener el servicio y evitar su interrupción. La representación gremial cuestionó esa modalidad de organización del trabajo durante las jornadas de protesta.

La situación motivó una denuncia por parte del sindicato, que manifestó su desacuerdo con el mecanismo implementado por la empresa para sostener la prestación del transporte mientras se desarrollaba el paro anterior.

Este planteo se incorpora al conjunto de diferencias entre la organización gremial y GM. De acuerdo con lo informado, la controversia ya no se circunscribe exclusivamente al pago de las diferencias salariales, sino que también comprende las condiciones en las que se desarrolló la prestación del servicio durante la medida de fuerza previa.

El despido de un chofer y el pedido de reincorporación

Otro de los puntos centrales de la presentación sindical es el despido de un trabajador de Líneas GM SRL. La UTA calificó la desvinculación como arbitraria y sin justa causa y sostuvo que se produjo porque el chofer se había adherido al paro realizado los días 22 y 23 de octubre.

Según la denuncia gremial, el trabajador fue despedido luego de participar de la medida de fuerza anterior. La organización considera que esa decisión empresarial requiere la intervención de las autoridades laborales para que se examine la situación y se adopten las medidas correspondientes.

Frente a este hecho, el sindicato solicitó formalmente la reincorporación inmediata del chofer. Además, reclamó que se garantice el cumplimiento de la legislación vigente, en el marco de las actuaciones relacionadas con el conflicto.