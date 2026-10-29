Lázaro Caballero llevó donaciones a las familias que sufren las inundaciones

El reconocido cantante folclórico formoseño Lázaro Caballero protagonizó una acción solidaria destinada a acompañar a las familias afectadas por las inundaciones en el norte argentino. El artista se trasladó hasta Puerto Vilelas, en la provincia del Chaco, junto a su equipo de trabajo, Yvy Porá, para entregar donaciones a los vecinos que atraviesan una difícil situación como consecuencia del avance del agua.

La ayuda llegó hasta Colonia El Tacuarí, una comunidad ubicada en jurisdicción de Puerto Vilelas, donde distintos sectores permanecen comprometidos por la emergencia hídrica. En ese lugar, Caballero y sus colaboradores acercaron elementos destinados a las familias damnificadas, con el propósito de contribuir a sus necesidades en medio de las dificultades que atraviesan.

El cantante llegó a la zona a bordo de una camioneta que trasladaba un tráiler de doble eje. Allí transportó bolsones de mercadería y prendas de vestir, que fueron destinados a los vecinos afectados por las inundaciones.

La iniciativa tuvo como escenario el paraje Bajo Méndez, una de las áreas alcanzadas por la emergencia, donde efectivos de la Policía del Chaco y personal especializado realizan recorridas para supervisar las condiciones del territorio y acompañar las tareas de asistencia a la población.

La presencia del músico en el lugar representó una forma de acercamiento directo a las familias que sufren las consecuencias del avance del agua. En lugar de limitar su colaboración a una acción a distancia, el artista decidió trasladarse personalmente hasta la comunidad junto a los integrantes de su equipo para entregar las donaciones.

Lazaro Caballero en silencio ayudando a inundados en el Paraje Bajo Mendez de la Colonia Tacuari en Chaco. https://t.co/s2r3h3h9Gj \\\— silvio reyes (@silvioraeyes) October 27, 2026

Lázaro Caballero y el compromiso solidario de Yvy Porá

Caballero es uno de los referentes del folclore del norte argentino y, en esta oportunidad, utilizó su presencia y el acompañamiento de su equipo para contribuir con quienes atraviesan la emergencia en territorio chaqueño. La acción se desarrolló a través de Yvy Porá, el equipo con el que el cantante llevó adelante la preparación y el traslado de la ayuda. La mercadería y la ropa fueron acercadas directamente a Colonia El Tacuarí, donde las inundaciones mantienen comprometidos distintos sectores de la comunidad.

El gesto solidario se sumó a los esfuerzos que se desarrollan en la zona para acompañar a los vecinos afectados. La asistencia del artista coincidió con los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad provinciales, que continúan monitoreando la situación hídrica y las condiciones de los lugares alcanzados por el agua.

La colaboración de Caballero y su equipo se concentró en la entrega de elementos destinados a las familias damnificadas. Los bolsones de mercadería y las prendas de vestir constituyeron los principales aportes trasladados hasta la localidad chaqueña.

La Policía del Chaco mantiene los operativos en las zonas inundadas

Mientras se desarrollaba la entrega de donaciones, efectivos de la Policía del Chaco continuaban con las tareas de supervisión en los sectores afectados por la emergencia hídrica. Según el informe policial, durante la jornada se realizaron recorridas por distintos puntos de Colonia El Tacuarí. En los procedimientos participaron el comisario inspector Sergio Encinas y el subcomisario Maximiliano Pérez, pertenecientes a la Comisaría de Colonia Benítez.

Los efectivos utilizaron el móvil autobomba PT-327 y supervisaron las tareas que lleva adelante la Sección Salvamento y Rescate, en el marco de los operativos desplegados para responder a la emergencia.

Las acciones tienen como objetivo verificar las condiciones de las zonas comprometidas por las inundaciones y acompañar las tareas de asistencia a los vecinos. Las recorridas policiales forman parte del trabajo que se mantiene en los sectores afectados, donde el avance del agua requiere un seguimiento de las condiciones del lugar.

En ese contexto, la llegada de Lázaro Caballero coincidió con los procedimientos de monitoreo y asistencia que se desarrollan en Colonia El Tacuarí. La entrega de donaciones se incorporó así a las distintas acciones de acompañamiento destinadas a las familias que atraviesan las consecuencias de la emergencia.

Mochilas maternas para acompañar a las madres en Formosa

La iniciativa solidaria del cantante no se limitó a la asistencia brindada en territorio chaqueño. Caballero y su equipo también prepararon mochilas maternas, que fueron entregadas en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa capital. El propio artista compartió detalles de esta acción a través de una publicación en sus redes sociales, en la que explicó el sentido de la iniciativa y el trabajo realizado junto a su gente.

"Lo hicimos con muchísimo cariño mochilas y las entregamos en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa capital. Detrás de cada mochila hay tiempo, dedicación y, sobre todo, el deseo de acompañar a tantas mamás en uno de los momentos más importantes de sus vidas y en días como estos", expresó Lázaro Caballero en su mensaje.

La preparación de las mochilas maternas se sumó a la entrega de mercadería y ropa realizada en el Chaco, ampliando el alcance de las acciones solidarias impulsadas por el cantante y su equipo de trabajo.

En su publicación, el folclorista destacó también el significado que estas iniciativas tienen dentro de su vínculo con la música y con las personas a las que busca acompañar mediante distintas acciones.

"Siempre digo que la música me ha regalado cosas maravillosas, pero una de las más lindas es la posibilidad de llegar a las personas también a través de estos pequeños gestos. Porque Yvy Porá es mucho más que un festival. Es un compromiso que llevamos en el corazón y que nos impulsa a seguir haciendo", manifestó.