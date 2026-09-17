El Obispo consagró el altar de la capilla Nuestra Señora del Valle en La Higuera

Durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, en el marco del tercer día de su visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en La Merced, el obispo diocesano Mons. Luis Urbanč presidió la celebración de consagración del altar de la capilla Nuestra Señora del Valle, ubicada en la localidad de La Higuera, departamento Paclín.

La ceremonia litúrgica fue concelebrada por el párroco, padre Martín Brizuela, y fue vivida por toda la comunidad con alegría y gratitud a Dios. El acontecimiento reunió a diferentes sectores de la localidad y contó con la participación de autoridades civiles, integrantes de la comunidad educativa, familias y miembros de los espacios pastorales.

La celebración tuvo un significado especial para los habitantes del lugar, ya que se trataba de un acontecimiento anhelado desde 2015, año en que se dedicó el templo. Sin embargo, en aquella oportunidad no había sido posible consagrar el altar debido a la falta de condiciones necesarias para realizar la ceremonia.

Ocho años después de aquella dedicación, la comunidad pudo concretar finalmente este momento, con la presencia del Obispo durante su recorrido pastoral por el departamento Paclín.

Una comunidad reunida alrededor de la fe

La celebración en La Higuera convocó a una amplia representación de la comunidad. Participaron autoridades civiles, alumnos, docentes y personal directivo de la escuela, además de familias, niños que forman parte de la Catequesis y catequistas. También estuvieron presentes las Hermanas del Instituto Amigas y Amigos en el Señor Jesús, quienes residen en la localidad y se encuentran incorporadas a la tarea pastoral que se desarrolla en el lugar.

La presencia de todos ellos permitió acompañar una celebración que la comunidad esperaba desde hacía años y que se convirtió en uno de los momentos centrales de la tercera jornada de la visita pastoral de Mons. Urbanč a la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

El encuentro no se limitó a la celebración litúrgica, sino que también tuvo un espacio de fraternidad para cerrar el acontecimiento. Como corolario de esta gran fiesta de la fe, los presentes compartieron un brindis en la escuela, donde degustaron una deliciosa torta.

El recorrido comenzó en El Rosario

La jornada del miércoles había comenzado desde temprano en otra localidad de Paclín. Mons. Urbanč se trasladó hasta El Rosario, donde fue recibido por la comunidad educativa de la escuela.

Luego del encuentro con la comunidad educativa, el Obispo se dirigió hasta la capilla del lugar, donde presidió un momento de oración junto a los pobladores. La visita pastoral continuó de esta manera con una agenda que combinó el contacto con las comunidades educativas, la presencia en las capillas y los espacios de oración, antes de trasladarse posteriormente hacia otros puntos del departamento.

El recorrido permitió al Obispo mantener contacto con distintas comunidades y acompañar las actividades pastorales previstas durante esta visita a la parroquia con sede en La Merced.

Villa Collantes y el encuentro con los vecinos

Durante la tarde, el recorrido pastoral comprendió la localidad de Villa Collantes. Allí, Mons. Urbanč visitó la escuela Nuestra Señora de todas las Gracias. Posteriormente, mantuvo un encuentro con los vecinos en la gruta dedicada a esta advocación de la Virgen María, que da nombre a la institución educativa visitada.

El encuentro permitió compartir otro momento dentro de la jornada pastoral, en contacto directo con los vecinos de la localidad y con la comunidad vinculada a la escuela Nuestra Señora de todas las Gracias. La agenda del miércoles continuó también con una visita a la comunidad educativa de San Antonio. En esa localidad, Mons. Urbanč compartió con los alumnos de la escuela secundaria y posteriormente rezó en la capilla junto a los pobladores.

La jornada concluyó con una cena fraterna con catequistas, cerrando así un día que había comenzado en horas tempranas y que incluyó diferentes localidades, instituciones educativas, capillas y espacios de encuentro comunitario.

La agenda pastoral para este jueves

La visita pastoral continuará este jueves 17 de septiembre con actividades programadas en distintas localidades y comunidades de Paclín.

La agenda prevista contempla los siguientes horarios:

09:00: Escuela de Balcozna.

Escuela de Balcozna. 10:00: Escuela de Balcozna de Afuera.

Escuela de Balcozna de Afuera. 11:00: Capilla de Balcozna de Afuera.

Capilla de Balcozna de Afuera. 15:00: Escuela Secundaria de Balcozna.

Escuela Secundaria de Balcozna. 17:00: Las Lajas. Santa Misa.

Las Lajas. Santa Misa. 19:00: Capilla de Balcozna.

De esta manera, la visita pastoral de Mons. Luis Urbanč continuará con una agenda que nuevamente tendrá como protagonistas a las comunidades educativas, las capillas y los pobladores de distintas localidades.