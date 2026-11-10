El Papa llega a Córdoba donde lo espera casi un millón de fieles para otra misa histórica

Córdoba se prepara para recibir a una multitud de fieles que participará de la segunda misa histórica del papa León XIV en la Argentina. Las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se transformaron en el epicentro de una convocatoria de dimensiones extraordinarias, con peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país y también desde el exterior para aguardar la celebración religiosa.

Las puertas del predio fueron abiertas este lunes por la tarde, a las 17.40, y desde entonces el ingreso de personas se mantuvo de manera incesante. La expectativa por la llegada del Santo Padre y la misa programada movilizó a miles de asistentes que comenzaron a ocupar las instalaciones para participar de la vigilia.

De acuerdo con las estimaciones, se espera que la convocatoria alcance a casi un millón de personas, una cifra que refleja la magnitud del acontecimiento y la movilización generada alrededor de la visita papal. El crecimiento de la asistencia quedó reflejado en los datos difundidos durante las primeras horas de la mañana. Pasadas las 7, ya había más de 450 mil personas dentro del predio, según la información proporcionada a Cadena 3 por las autoridades.

La organización estableció que las puertas de FAdeA permanecerán abiertas hasta las 8.55, por lo que continuaba el ingreso de fieles mientras se desarrollaban las actividades previstas para recibir al Pontífice.

En la descripción de la jornada también se informó que la apertura de las puertas se produjo a las 18, dando inicio a una programación que se extendió durante toda la madrugada. La expectativa por la misa mantuvo una circulación constante de peregrinos y convirtió al predio aeronáutico en el punto central de la actividad religiosa.

Transmisión oficial para seguir la celebración

Ante la magnitud de la convocatoria, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura especial con el objetivo de que nadie quede afuera de las alternativas de la celebración.

La administración provincial transmite en vivo el desarrollo del acontecimiento desde las 17.30, a través de su canal oficial de YouTube. La propuesta permite seguir las distintas instancias del evento, tanto para quienes no pudieron trasladarse hasta FAdeA como para quienes desean acompañar a distancia la vigilia y la misa papal.

La transmisión forma parte de la cobertura organizada alrededor de una jornada que reúne a peregrinos de diferentes procedencias y que tiene como escenario principal las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones.

La difusión en directo amplía el alcance de la convocatoria y permite acompañar las actividades previstas durante la espera del Santo Padre, en un acontecimiento que concentra la atención de miles de personas.

Una programación artística para acompañar la vigilia

La espera de León XIV estuvo acompañada por una grilla artística de primer nivel, diseñada con una amplia variedad de expresiones musicales. La programación reunió folclore, cuarteto, música popular, propuestas corales y manifestaciones religiosas, con artistas reconocidos y agrupaciones que participaron de la previa.

Entre los números principales se destacaron las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, junto con referentes de distintos géneros y expresiones musicales.

La lista de artistas y agrupaciones incluyó a:

Jairo.

Jorge Rojas.

Magui Olave.

Q' Lokura.

Facundo Toro.

Los Nombradores del Alba.

Ignacio Sagala.

Trinidad.

Toco Para Dios.

Cuatro Rumbos.

Grupo de Baile BAfolse.

La propuesta musical se desarrolló en el escenario montado dentro del predio y acompañó la espera durante la noche y la madrugada. La diversidad de géneros permitió reunir expresiones vinculadas con la música popular y el folclore, junto con propuestas corales y religiosas.

La programación fue uno de los componentes centrales de la vigilia, que no se limitó a la espera de la misa, sino que incorporó distintas actividades para acompañar a los peregrinos durante las horas previas a la celebración.

Una vigilia con participación federal

El acontecimiento también tuvo un marcado carácter federal. Entre las 18 y las 22, las pantallas gigantes instaladas en FAdeA proyectaron conexiones en directo con comunidades juveniles de distintos puntos del país. A través de esas transmisiones, los asistentes pudieron seguir las vigilias que se desarrollaban simultáneamente en diferentes lugares de la Argentina. La iniciativa permitió incorporar a la celebración las expresiones de jóvenes que, aunque no se encontraban físicamente en Córdoba, participaban de la convocatoria desde sus propias comunidades.

De esta manera, la vigilia en FAdeA estuvo acompañada por una dimensión nacional, con conexiones que vincularon a los peregrinos presentes en el predio con grupos juveniles de otras provincias.

La propuesta reforzó el carácter federal del encuentro y sumó a la programación artística una instancia de participación colectiva que se extendió durante las primeras horas de la noche.

Espacios de acompañamiento espiritual

Además de los espectáculos y las actividades programadas, el predio cuenta con espacios destinados a la escucha pastoral y con sacerdotes disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación.

Estos espacios forman parte de los servicios previstos para quienes participan de la vigilia y aguardan la misa del Papa. De esta manera, la organización contempla no solamente las actividades culturales y la logística de ingreso, sino también instancias de acompañamiento religioso para los asistentes.

La presencia de sacerdotes disponibles para la confesión y de lugares destinados a la escucha pastoral ofrece a los peregrinos la posibilidad de participar de la preparación espiritual mientras permanecen en las instalaciones de FAdeA.

Qué pueden llevar los peregrinos que pasarán la noche en FAdeA

Las personas que decidieron permanecer en el predio durante la noche para esperar la celebración papal deben tener en cuenta las disposiciones de seguridad establecidas para el ingreso.

La organización habilitó el acceso con determinados elementos destinados a facilitar la permanencia de los asistentes, aunque estableció restricciones específicas sobre el equipamiento permitido.

Entre los elementos autorizados se encuentran:

Mochilas de hasta 15 litros.

Bolsas de dormir.

Aislantes.

Reposeras.

Alimentos.

Agua.

Abrigo.

Elementos de protección solar.

En cambio, el ingreso de carpas está estrictamente prohibido. Estas disposiciones deben ser consideradas por quienes planificaron pasar la noche en el lugar, en el marco de una convocatoria que reúne a cientos de miles de personas y que, según las estimaciones, podría alcanzar casi un millón de asistentes.

Para facilitar la organización y evitar inconvenientes, la información vinculada con los accesos, los cronogramas y las recomendaciones logísticas fue centralizada en el sitio oficial del acontecimiento.

Los peregrinos pueden consultar los detalles en www.elpapaencordoba.com.ar, donde se encuentra reunida la información destinada a quienes participan de la vigilia y de la misa.