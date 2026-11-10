León XIV cerró su actividad con una cena con obispos y el martes viajará a Córdoba

Tras la misa brindada en la Catedral Central, el papa León XIV encabezará la última actividad que tiene prevista para este lunes: una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

La agenda del martes del Sumo Pontífice iniciará temprano, con un vuelo hacia la provincia de Córdoba previsto para las 7.30. El Papa arribará a las 9 y, una hora más tarde, encabezará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Después de encabezar la misa en la Catedral Metropolitana, el papa León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal para saludar a los fieles que aguardaban en el lugar.

El Sumo Pontífice, de esta manera, realizó una última aparición pública antes de cerrar su agenda de este lunes, en la que una masividad de personas lo esperaron frente al edificio.

"Gracias Buenos Aires por recibirme, gracias Argentina. Gracias Buenos Aires. Gracias por recibirme. Que la bendición del Señor llegue a todos ustedes y sus seres queridos. Sigamos con esa alegría de saber que Cristo nos ama. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Amén", expresó el Sumo Pontífice.

"La oración expresa lo que somos ante Dios"

Posteriormente, el Sumo Pontifice envió un último mensaje después de haber cerrado su segunda jornada en la Ciudad de Buenos Aires que, estuvo formada por una recorrida por el Conurbano bonaerense, estar en el Palacio San Martín y encabezar una misa en la Catedral Metropolitana.

A través de su cuenta oficial de "X" (ex Twitter), según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Sumo Pontífice destacó el valor de la "oración".

"La oración expresa lo que somos ante Dios. La dimensión religiosa es como un espejo que refleja nuestro ser, nuestros pensamientos y afectos, nuestros vínculos. Especialmente en la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha", expresó a través de la red social.

Momentos previos, León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal para saludar a los fieles que aguardaban en el lugar, donde agradeció el fervor con el que fue recibido por los fieles argentinos.