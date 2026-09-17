El Ponchito suma un día y serán seis jornadas de festival infantil

El Ponchito, la tradicional fiesta grande de los chicos, tendrá este año una jornada adicional debido a la gran cantidad de propuestas artísticas presentadas. De esta manera, el festival infantil se desarrollará durante seis jornadas consecutivas, desde el martes 6 hasta el domingo 11 de octubre, en el Escenario Mayor del Predio Ferial de Catamarca.

La propuesta volverá a ofrecer ese escenario a niños, niñas y adolescentes catamarqueños de entre 5 y 18 años, quienes tendrán la posibilidad de mostrar sus expresiones artísticas vinculadas con la música y la danza.

Las presentaciones podrán realizarse bajo distintas modalidades. Los participantes podrán actuar de manera individual, grupal o integrando delegaciones municipales, departamentales y regionales, permitiendo así la participación de propuestas provenientes de distintos puntos de la provincia.

La extensión del festival a una sexta jornada responde directamente a la cantidad de propuestas recibidas para formar parte de esta edición. El crecimiento de la programación llevó a ampliar el calendario originalmente previsto y permitirá distribuir las distintas actuaciones a lo largo de seis días.

Doscientas propuestas artísticas infantiles

La fiesta contará con una programación integrada por 200 propuestas artísticas infantiles, que reunirán a delegaciones, academias, grupos y solistas provenientes de toda Catamarca.

El evento es organizado por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y tendrá una amplia participación de niños, niñas y adolescentes que llegarán desde diferentes espacios y representaciones.

La programación contempla diferentes expresiones de danza y música, con propuestas que abarcan diversos estilos y modalidades de presentación. La composición de las propuestas incluye:

22 delegaciones municipales .

. 18 delegaciones institucionales .

. 101 propuestas de danza .

. 59 propuestas de música.

Dentro de las propuestas musicales se encuentran presentaciones vinculadas con folklore, ritmos urbanos, árabe y rock nacional, configurando una programación que reúne diferentes expresiones y géneros.

La presencia de academias, grupos, solistas y delegaciones permitirá que el escenario del Predio Ferial se convierta durante seis jornadas en el espacio destinado a las expresiones artísticas infantiles de los participantes de entre 5 y 18 años.

Música y danza sobre el Escenario Mayor

Uno de los principales ejes de El Ponchito será nuevamente la participación directa de los protagonistas: niños, niñas y adolescentes catamarqueños. El Escenario Mayor del Predio Ferial será el punto de encuentro para las distintas propuestas que forman parte de la programación. Allí tendrán lugar las presentaciones de quienes participan de manera individual, en grupos o representando a delegaciones municipales, departamentales y regionales.

La variedad de expresiones previstas permitirá reunir en un mismo festival propuestas de danza y música, con la participación de artistas infantiles y juveniles provenientes de distintos lugares de la provincia.

La programación reúne además diferentes formas de participación y representación, desde solistas y grupos hasta academias y delegaciones institucionales y municipales. La cifra de 200 propuestas artísticas explica la decisión de sumar una jornada al festival y extender su realización hasta el domingo 11 de octubre.

El Ponchito y la Feria Provincial del Libro

La realización de El Ponchito coincidirá con otro acontecimiento cultural de relevancia en el mismo espacio: la 18º Feria Provincial del Libro. Mientras el festival infantil comenzará el martes 6 de octubre, la Feria Provincial del Libro dará inicio el miércoles 7 y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre.

De esta manera, ambas propuestas compartirán durante varios días el espacio del Predio Ferial Catamarca, generando una programación que combinará las actividades destinadas a los chicos con las propuestas vinculadas al mundo de los libros y la cultura.

La coincidencia de ambos eventos permitirá que el Predio Ferial concentre durante esas jornadas una amplia variedad de actividades, con propuestas que abarcarán desde la música y la danza hasta la literatura y las distintas actividades previstas para la Feria Provincial del Libro.

Un fin de semana XL con múltiples propuestas

La programación conjunta se desarrollará además en el marco de un fin de semana XL, con una agenda que reunirá diferentes actividades para catamarqueños y turistas. El Predio Ferial será presentado como un lugar destinado a disfrutar de jornadas que tendrán como protagonistas a la música, las presentaciones y los espectáculos, junto con las actividades de la Feria Provincial del Libro.

La propuesta incluirá también charlas, ventas de libros y carros gastronómicos, que acompañarán la visita de quienes concurran al predio.

Así, entre el martes 6 y el domingo 11 de octubre, El Ponchito tendrá seis jornadas de festival infantil, mientras que desde el miércoles 7 hasta el domingo 11 se desarrollará en el mismo lugar la 18º Feria Provincial del Libro.