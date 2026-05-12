El Poncho 2026 ya tiene a Campedrinos como los primeros artistas confirmados

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 comenzará con una de las propuestas más convocantes del nuevo folklore argentino. El dúo Campedrinos fue confirmado como el primer grupo anunciado para el Escenario Mayor y se presentará por primera vez en la tradicional fiesta catamarqueña.

La actuación del dúo está prevista para el viernes 17 de julio, en la noche inaugural del festival que se desarrollará hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca. El anuncio fue realizado por la organización de la fiesta, que se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

La confirmación de Campedrinos marca uno de los primeros grandes anuncios de la programación artística del Poncho 2026 y responde, según indicaron desde la organización, a un sostenido pedido del público joven y de los seguidores del folklore que desde hace tiempo solicitaban la presencia del dúo en el principal escenario del festival.

Un debut esperado en el Escenario Mayor

La llegada de Campedrinos al Escenario Mayor representa un hecho significativo dentro de la programación de la próxima edición del Poncho, especialmente por el crecimiento artístico y la fuerte repercusión nacional que el grupo viene alcanzando en los últimos años.

Integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, el conjunto atraviesa actualmente uno de los momentos más destacados de su carrera. Durante febrero de este año, Campedrinos representó a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 con su tema "La Zamba", participación que les permitió obtener el segundo puesto en la competencia folclórica y alcanzar una importante repercusión internacional.

La presencia del dúo en Viña del Mar consolidó aún más su proyección artística y amplió el alcance de una propuesta musical que combina elementos tradicionales del folklore argentino con nuevas sonoridades y estilos contemporáneos.

El crecimiento de una de las figuras del folklore joven

Campedrinos viene posicionándose como uno de los grandes referentes del folklore joven argentino, con una propuesta orientada a conectar las raíces tradicionales del género con nuevas generaciones de oyentes.

Desde la organización del Poncho destacaron que el grupo logró construir una fuerte identificación con el público joven, fenómeno que se refleja tanto en la convocatoria de sus presentaciones como en el alcance obtenido en plataformas digitales. Además de su participación internacional en Viña del Mar, el dúo recibió este año el reconocimiento como Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los máximos reconocimientos dentro del folklore argentino.

A ello se suma el importante nivel de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, consolidando una presencia creciente dentro de la escena musical nacional.

El origen del nombre y la identidad del dúo

El nombre Campedrinos surge de la unión de las ciudades de origen de sus integrantes, ambos provenientes de localidades cercanas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, Sergio Prada es oriundo de Campana y Agustín Fantili es oriundo de San Pedro

La combinación de ambos nombres dio origen a la identidad artística del dúo, que con el paso de los años fue consolidando una propuesta reconocida dentro del circuito folklórico argentino.

El Poncho 2026 comienza a definir su cartelera

Campedrinos es el primer grupo confirmado oficialmente dentro de la programación del Escenario Mayor del Poncho 2026, una cartelera que, según anticiparon desde la organización, continuará sumando nuevas figuras en las próximas semanas.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca y volverá a reunir propuestas musicales, culturales y artesanales en uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino. La actuación del dúo en la noche inaugural aparece como uno de los principales atractivos para el comienzo de la nueva edición de la fiesta.

Entradas y canales oficiales

Desde la organización informaron que las entradas para la noche inaugural estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Universo Tickets.

Además, toda la programación y las novedades vinculadas a la fiesta podrán seguirse mediante los canales oficiales del evento:

Web oficial: Fiesta del Poncho

Instagram: Instagram Fiesta Nacional del Poncho

Facebook: Facebook Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

TikTok: TikTok Fiesta Nacional del Poncho

Con este primer anuncio artístico, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comienza a delinear una programación que combinará tradición, nuevas expresiones del folklore y artistas de fuerte convocatoria popular en el marco de su 55° edición.