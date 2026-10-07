El poncho de la despedida de Messi ya lo tiene Lorena, la madre de Agustín Giay

El poncho bandera confeccionado en Catamarca que Soledad Pastorutti lució durante su show en el partido de despedida de Lionel Messi ya llegó a destino. La pieza artesanal, que había sido entregada a la cantante durante la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, pasó posteriormente a manos del defensor Agustín Giay, quien se la pidió especialmente a "La Sole".

La historia tuvo un desenlace particular. En una suerte de trueque, el futbolista se quedó con el poncho, mientras que Soledad Pastorutti recibió la campera de la Selección. De esa manera, la prenda que había acompañado a la cantante durante su presentación comenzó un nuevo recorrido, esta vez dentro de la familia del deportista.

Horas más tarde, Agustín Giay compartió en sus redes sociales una fotografía de su madre, Lorena, feliz y luciendo el poncho belicho, confirmando así que la pieza ya estaba en nuevas manos.

El recorrido de la prenda reúne, de esta manera, distintos momentos: su elaboración en Belén, su entrega a Soledad durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, su aparición durante la despedida de Lionel Messi y finalmente su llegada a la madre del defensor.

Una pieza nacida en Belén

Detrás del poncho se encuentra el trabajo de Ramón Baigorria y su esposa, Graciela Carrasco, responsables de la elaboración de la pieza en el emprendimiento Rua Chaky, ubicado en el departamento Belén.

La prenda había sido entregada a la cantante por parte de la Secretaría de Cultura de la provincia durante su presentación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. A partir de entonces, la pieza comenzó a adquirir una nueva visibilidad. Su aparición junto a Soledad Pastorutti generó una nueva ola de consultas y pedidos para la familia que lleva adelante Rua Chaky, poniendo nuevamente en primer plano el proceso artesanal utilizado para elaborar los ponchos.

La pieza no es simplemente el resultado de una confección final, sino de un proceso que comienza mucho antes, con la preparación de la materia prima y la elaboración de los colores que luego forman parte del diseño.

Lana de oveja y colores obtenidos de la naturaleza

El poncho está elaborado con lana de oveja teñida con tintes naturales. Para obtener las distintas tonalidades se utilizan diferentes técnicas, con una gama de colores que va desde el celeste hasta el azul. El trabajo artesanal también contempla la representación del sol de la bandera. Para ello se utilizan igualmente tintes naturales, entre los que se encuentra la cáscara de cebolla.

La elección de estos materiales forma parte de una manera de trabajar que la familia desarrolla en el emprendimiento. Graciela Carrasco explicó el criterio detrás de este proceso al señalar: "Todo lo que hacemos nosotros acá es todo con tintes naturales, trabajamos con flores, con hojas, todo lo que nos da la naturaleza".

La elaboración del poncho, por lo tanto, implica una sucesión de tareas que comienza con la lana y continúa con el teñido, las distintas preparaciones y finalmente la confección de la pieza.

Casi 20 días para confeccionar un poncho

La pieza que terminó luciendo Lorena detrás de la particular historia protagonizada por Giay y Soledad Pastorutti es el resultado de un proceso que demanda entre 15 y 20 días de trabajo. Ese período contempla las distintas etapas necesarias para llegar a la confección final. Desde el hilado y las preparaciones hasta la elaboración definitiva, el trabajo requiere una dedicación sostenida.

La intensidad del proceso queda reflejada también en las jornadas laborales. Según explicó Graciela Carrasco, se trabaja aproximadamente 14 horas por día para avanzar con cada pieza.

"Nosotros trabajamos de lunes a lunes", contó Carrasco, una definición que permite dimensionar el tiempo y la dedicación que requiere la elaboración artesanal de cada poncho.

Así, detrás de una pieza que pudo verse en un escenario vinculado con la despedida de Lionel Messi existe un proceso prolongado, desarrollado en Belén y sostenido a partir del trabajo de la familia que lleva adelante Rua Chaky.

Un poncho que multiplicó las consultas

La exposición pública de la pieza también tuvo consecuencias para el emprendimiento. Después de que Soledad Pastorutti luciera el poncho, comenzaron a llegar nuevas consultas y pedidos a la familia de Rua Chaky.

La prenda artesanal, entregada originalmente a la cantante por la Secretaría de Cultura de la provincia durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, pasó así de formar parte de ese acontecimiento a ocupar un lugar destacado durante el show de despedida de Lionel Messi.

Posteriormente, el pedido de Agustín Giay generó otro capítulo. El defensor solicitó la pieza a Soledad y ambos realizaron un intercambio: él recibió el poncho y ella se quedó con la campera de la Selección.

Finalmente, la fotografía difundida por Giay mostró a Lorena luciendo la prenda, cerrando el recorrido de esta pieza en manos de la familia del futbolista.