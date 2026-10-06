El Registro Civil potencia la atención en Belén y Santa María con nuevo equipamiento

En el marco de un plan integral de mejoras, el Registro Civil de la provincia concretó durante la semana pasada la entrega de nuevo equipamiento destinado a sus oficinas seccionales de los departamentos de Belén y Santa María. La inversión apunta a fortalecer la prestación del servicio en el interior y a generar mejores condiciones para la atención cotidiana de los ciudadanos.

El objetivo central de esta incorporación de herramientas es ampliar la capacidad de atención y optimizar los tiempos de respuesta en la realización de trámites vinculados con la obtención de DNI y pasaportes. La renovación tecnológica permitirá que las oficinas cuenten con mayores recursos informáticos para desarrollar sus tareas y responder de manera más eficiente a las demandas de la comunidad.

La modernización también alcanza directamente a la gestión y conservación de documentación registral. Las nuevas herramientas permitirán acelerar la digitalización de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, un proceso que contribuirá a incrementar de manera sustancial el volumen de actas digitalizadas.

De esta manera, la incorporación de tecnología no se limita a mejorar la dinámica de atención presencial, sino que también fortalece las tareas relacionadas con el registro y resguardo de documentación.

Entre los principales objetivos de esta etapa se encuentran:

Ampliar la capacidad de atención ciudadana.

Optimizar los tiempos de respuesta para trámites de DNI y pasaportes.

para trámites de DNI y pasaportes. Acelerar la digitalización de registros de nacimiento, matrimonio y defunción.

de registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Incrementar sustancialmente el volumen de actas digitalizadas .

. Fortalecer el resguardo de la documentación de la comunidad.

Belén: continuidad de la oficina en instalaciones de la Iglesia

La estrategia de fortalecimiento institucional también incluyó la concreción de acuerdos destinados a garantizar la continuidad de los servicios en territorio. En Belén, el director del Registro Civil Catamarca, Sebastián Segura, firmó un convenio de colaboración con el párroco de la ciudad, padre Eugenio Pachado.

El acuerdo establece formalmente la continuidad del funcionamiento de la oficina seccional en instalaciones pertenecientes a la Iglesia, otorgando estabilidad al servicio que se presta desde ese espacio.

La firma del convenio constituye, dentro de las acciones desarrolladas por el organismo, un componente institucional que acompaña la inversión tecnológica realizada en las oficinas del interior. Mientras el nuevo equipamiento busca mejorar las herramientas disponibles para la atención y la gestión documental, el acuerdo permite formalizar la continuidad del funcionamiento de la dependencia en Belén.

La articulación con actores locales se presenta así como parte de una estrategia destinada a sostener la presencia territorial del Registro Civil y asegurar que las mejoras en materia de atención puedan desarrollarse sobre una base institucional estable.

Santa María: trabajo conjunto para mejorar el edificio

En Santa María, las acciones estuvieron vinculadas principalmente con las condiciones edilicias de la delegación local. Las autoridades del Registro Civil mantuvieron un encuentro de trabajo con la intendenta Erica Inga, con quien se coordinó un esquema de colaboración mutua.

El propósito de este acuerdo es avanzar en la puesta en valor y refacción integral del edificio donde funciona la delegación local. La iniciativa incorpora, de este modo, el componente de infraestructura a las medidas de modernización impulsadas por el organismo provincial.

La coordinación con el municipio busca acompañar las mejoras tecnológicas con acciones destinadas al espacio físico en el que se desarrolla la atención. La refacción integral proyectada forma parte de una agenda de cooperación que vincula al Registro Civil con las autoridades locales para fortalecer las condiciones de funcionamiento de la delegación.

La experiencia desarrollada en Santa María se suma al convenio alcanzado en Belén y muestra dos líneas de trabajo territorial dentro del mismo proceso: por un lado, la incorporación de herramientas tecnológicas y, por otro, la articulación institucional para sostener y mejorar los espacios destinados a la atención.