El SAME contará con historia clínica digital

La ministra de Salud, Claudia Palladino, y la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Nora Matach, participaron ayer de la capacitación que se brindó para el personal del SAME, sobre el funcionamiento de la nueva historia clínica digital.

El SAME no contaba con un sistema electrónico, por lo tanto el registro de las atenciones se realizaba en una ficha pre-hospitalaria. A partir de la implementación de la historia clínica digital, todas las asistencias que realicen, tanto en domicilios como en la vía pública, quedarán registradas allí.

Además, a futuro, la carga de los datos le permitirá al SAME recuperar el costo de las atenciones, a través de la Dirección de Recupero de Gastos, y facturar las prestaciones del Programa Sumar, para mejorar la calidad de atención.

La nueva historia clínica, que se implementará en toda la provincia, se adapta a la necesidad de cada hospital o centro de salud, ya que cuenta con diferentes módulos, y cumple con los requerimientos solicitados por Nación.

Actualmente, se encuentra funcionando en el Hospital “Dr. Carlos G. Malbrán” y en algunos servicios del Hospital de Niños Eva Perón.