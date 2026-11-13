Se abre la tercera edición del Concurso de Pesebres 2026: cómo participar

En la mañana de este viernes se realizó la convocatoria para participar de la tercera edición del Concurso de Pesebres 2026, una iniciativa que este año se desarrolla bajo el lema "El pesebre nos une" y que tiene como destinatarios a las familias y las instituciones del medio.

La propuesta está a cargo de un grupo de ciudadanos comprometidos con la recuperación y promoción de una tradición religiosa y cultural vinculada con la celebración de la Navidad. En la presentación participaron Margarita de Monti, coordinadora de la iniciativa, y Rafael Toledo, integrante del jurado, quienes brindaron detalles sobre los objetivos, las modalidades de inscripción, los criterios de evaluación y los premios previstos para esta nueva edición.

Durante la convocatoria, De Monti explicó que el propósito central del certamen es recuperar el significado religioso y familiar de la representación del nacimiento de Jesús, acercando el pesebre a los hogares y a las instituciones de la comunidad.

Al referirse a los objetivos de la propuesta, sostuvo que buscan "darle un lugar al Niño Dios en la familia, en las instituciones, evangelizar, llevar la fe a los hogares y a la comunidad".

La coordinadora también destacó el valor histórico y espiritual de esta representación, al señalar que la tradición del pesebre, que recrea al Niño Dios y a la Sagrada Familia según el relato bíblico, siempre constituyó un motivo de unión familiar, alegría y esperanza.

En ese sentido, remarcó que los valores cristianos de humildad, esperanza y alegría son precisamente los que la organización pretende rescatar mediante el concurso. La intención es que la construcción de los pesebres no sea solamente una actividad decorativa, sino también una oportunidad para recuperar el sentido de encuentro y participación que caracteriza a esta tradición.

Dos categorías y participación abierta

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es que el certamen contempla dos categorías, con el propósito de incorporar tanto a los hogares particulares como a los distintos espacios institucionales de la comunidad.

Rafael Toledo explicó que las categorías establecidas son:

Categoría instituciones: destinada a instituciones públicas y privadas.

Categoría familias: dirigida a hogares y grupos familiares.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse hasta el 30 de noviembre. La participación es completamente gratuita y el trámite se efectúa a través de WhatsApp, mediante el número 381 466 0355, correspondiente a José María.

Desde la organización hicieron especial hincapié en la necesidad de que los participantes envíen la ubicación de sus pesebres mediante Google Maps. Este requisito permitirá que los integrantes del jurado puedan organizar los recorridos y planificar las visitas de manera ordenada.

El cronograma establece que las visitas se desarrollarán entre el 9 y el 17 de diciembre, mientras que el acto de clausura y entrega de premios tendrá lugar el viernes 18 de diciembre.

Los organizadores también aclararon que el concurso fue delimitado geográficamente a la ciudad Capital por razones operativas. Según explicaron, la decisión responde a la necesidad de facilitar los traslados del jurado, que deberá recorrer los distintos domicilios e instituciones para observar personalmente cada pesebre.

Al respecto, señalaron que habitualmente participan familias que viven alejadas del centro, por lo que resulta necesario organizar los recorridos teniendo en cuenta las distancias y la disponibilidad para visitar cada una de las propuestas inscriptas.

Los criterios que tendrá en cuenta el jurado

La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado que recorrerá los pesebres participantes durante las fechas establecidas en el cronograma. Rafael Toledo expresó su orgullo por formar parte de esta instancia y destacó el compromiso del grupo organizador.

"Somos un grupo de ciudadanos comprometidos", manifestó, al explicar que una de las principales tareas será visitar los distintos pesebres distribuidos en la ciudad.

Por su parte, Margarita de Monti detalló los aspectos que serán considerados al momento de evaluar las propuestas. Entre los criterios mencionados se encuentra, en primer lugar, la fidelidad al relato bíblico, uno de los elementos centrales de la representación del nacimiento de Jesús.

A este aspecto se sumarán otros componentes vinculados con la elaboración artística y la presentación de cada pesebre.

Los principales ítems de evaluación serán:

Fidelidad al relato bíblico: correspondencia de la representación con la historia del Niño Dios y la Sagrada Familia.

Creatividad: originalidad de la propuesta y de los recursos utilizados.

Proporciones: disposición y relación entre los distintos elementos que integran el pesebre.

Iluminación: utilización de recursos lumínicos en la presentación.

Materiales naturales: incorporación de elementos provenientes de la naturaleza.

Trabajo manual: elaboración artesanal y participación en la construcción de las figuras y estructuras.

De Monti aclaró que estos son algunos de los aspectos que deberán tenerse en cuenta durante la evaluación. De esta manera, el certamen buscará contemplar tanto el sentido religioso de la representación como la creatividad, los materiales y el trabajo realizado por cada familia o institución.

Recuperar una tradición

Durante la presentación, Rafael Toledo invitó a las familias y a las instituciones públicas y privadas a sumarse a esta tercera edición, destacando que el objetivo trasciende la competencia y los premios.

El integrante del jurado hizo hincapié en la necesidad de recuperar una antigua costumbre que, según expresó, está profundamente vinculada con la identidad cultural de Catamarca: la posibilidad de recorrer los pesebres, compartir momentos y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

En su intervención, recordó experiencias de su propia infancia, cuando las familias salían a visitar los pesebres de distintos hogares. Durante esos recorridos, las personas se detenían a cantar o rezar y, cuando se presentaba la oportunidad, compartían una merienda.

Toledo relacionó esa experiencia con la importancia de recuperar la cultura del encuentro, mencionando también las palabras del Papa León XIV durante su inolvidable visita a la Argentina. En ese sentido, sostuvo que la tradición del pesebre representa una oportunidad para que las familias vuelvan a reunirse, los vecinos compartan actividades y las instituciones públicas y privadas también encuentren un espacio de participación colectiva.

La invitación, por lo tanto, está dirigida a todos aquellos que deseen recuperar esa costumbre y transmitirla a las nuevas generaciones, manteniendo vigente una práctica que combina la expresión de la fe con la convivencia comunitaria.

La experiencia de la edición anterior y los pesebres institucionales

Toledo también recordó la participación registrada durante el año pasado y destacó la calidad de las propuestas presentadas, a las que describió como "pesebres bellísimos".

Entre las experiencias que mencionó se encuentra el pesebre viviente realizado en el Hogar de Ancianos, que calificó como una presentación conmovedora por sus características y participación.

También hizo referencia a los pesebres organizados en la Maternidad Provincial y en clínicas privadas, donde el personal de las instituciones se involucra en la preparación y armado de las representaciones navideñas. El integrante del jurado explicó que estas propuestas pueden adoptar diferentes formatos y utilizar materiales diversos. Algunos pesebres se construyen con figuras de cerámica o yeso, mientras que otros son elaborados artesanalmente o mediante la utilización de materiales reciclados.

La intención de la organización es fomentar precisamente esa diversidad de expresiones, promoviendo la creatividad y la participación de personas de distintas edades, especialmente de los niños.

De esta manera, el concurso busca que las instituciones también se conviertan en espacios donde pueda recuperarse y transmitirse la tradición del pesebre, incorporando a sus trabajadores y a quienes forman parte de cada comunidad institucional.

Premios de hasta $500.000 para los ganadores

La tercera edición del concurso también contempla importantes incentivos económicos para reconocer las propuestas participantes. La organización confirmó que habrá premios para las dos categorías, con idénticos montos para familias e instituciones.

En cada categoría se entregarán:

Primer premio: $500.000.

Segundo premio: $200.000.

Además, de acuerdo con la cantidad de participantes inscriptos, se otorgarán distinciones a los pesebres más destacados. También se realizará un sorteo de premios entre los demás concursantes, con el propósito de ampliar las posibilidades de reconocimiento dentro del certamen.

La entrega de los premios y el acto de clausura están previstos para el viernes 18 de diciembre, a las 20.00, en el Salón Calchaquí, ubicado sobre calle Sarmiento, entre Esquiú y Prado.